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موعد بدء الدراسة فى فصول الخدمات بالعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

9/9/2023 4:33:02 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة تبدأ فى فصول الخدمات بالمرحلة الثانوية العامة والفنية منذ اليوم الأول لانطلاق العام الدراسى الجديد 30 سبتمبر الجارى، موضحة أن طلاب فصول الخدمات هم طلاب نظاميون يدرسون بالفترة المسائية لليوم الدراسى ويطبق عليهم ما يطبق على المدارس الرسمية.



جدير بالذكر أن فصول الخدمات هى فصول يتم فتحها بالمدارس الثانوية لاستيعاب الطلاب الحاصلين على مجموع منخفض بالشهادة الإعدادية ويرغبون فى الالتحاق بالثانوى العام، حيث تقبل فصول الخدمات من مجموع أقل من المدارس الرسمية، كما أكدت الوزارة أنه يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ 10.60 جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.



كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.











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