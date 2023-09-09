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مايا مرسى تستقبل سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة وتستعرض جهود مصر فى مجال تمكين المرأة

9/9/2023 4:33:02 AM
(MENAFN- Youm7) استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، آمى لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة في أول زيارة لها للمجلس بعد توليها المنصب الجديد، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة.



وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية ملف المرأة والذي يحظى باهتمام كبير من الدولة لمصرية في ظل دعم القيادة السياسية للمرأة التي تدعم تمكينها وتساند حصولها على حقوقها في كافة المجالات والتي كفلها لها الدستور والقانون المصري .



وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تشكيل المجلس واختصاصاته وقرار إنشاءه ، مشيرة ايضاً إلى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الذي صدر عام 2017 تطبيقاً لما جاء في الدستور المصري والذي أكد على أن المجلس القومي للمرأة
آلية وطنية مستقلة معنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية .



واستعرضت مرسي جهود المجلس القومي للمرأة في التوعية بحقوق المرأة في كافة المجالات من خلال حملات التوعية ومن بينها حملات (طرق الأبواب) التي ينفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية، والحملات الإعلامية المختلفة على كافة وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة أيضاً إلى دور الدراما المصرية الهام في رفع الوعي بقضايا المرأة و في تغيير الصورة النمطية لأدوار ومكانة المرأة في المجتمع، وهو ماشهدناه من خلال العديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية مشيرة الى النجاح الذي حققه مسلسل "تحت الوصاية " من خلال تسليط الضوءعلى قضية الوصاية و الولاية على المال والمعاناة التي تمر بها المرأة للحصول على حقوق ابنائها بعد وفاة الزوج .



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرأة المصرية وصلت إلى العديد من المناصب القيادية الهامة في الدولة،
وحققت العديد من الأنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، مشيرة إلى انه من أجل استمرار هذا النجاح لابد من العمل على تذليل التحديات
التى تواجه المرأة وتعيقها عن تحقيقه ، مشيرة إلى أنه من بين هذه التحديات
ضرورة مواجهة الجرائم الإلكترونية والتكنولوجية ضد النساء والفتيات والتى تشكل عائقًا أمام مشاركتهن المتساوية والفعالة، مما يؤدي إلى عدم تشجيع النساء والفتيات على تولي مناصب قيادية ومواقع صنع القرار.













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