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وزير الصحة يستقبل وزير العمل الصومالى لبحث التعاون المستقبلى

9/9/2023 4:33:02 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد علمي إبراهيم، وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة الصومال، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى عقد فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث توسيع آفاق التعاون فى القطاع الصحى بين مصر والصومال، حيث استمع الوزير إلى رغبات ومقترحات الجانب الصومالى فى مجالات التعاون حسب احتياجات الدولة الشقيقة.



وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، والاستفادة من خبرات مصر في آليات وإجراءات وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتى تم إطلاقها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية إلى الجانب الصومالي للاطلاع عليها، وعقد لقاءات بين مسئولي البلدين للتعرف على آليات ومراحل العمل بالاستراتيجية.



وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب عن استعداده للتوسع فى مجالات التعاون بالقطاع الصحي مع الصومال، بما يساهم فى النهوض بالمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وتلبية احتياجات مواطنيها، فى إطار العلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة.







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