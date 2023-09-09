وبدأ الاحتجاج السبت بعد نحو 5 أسابيع من إطاحة الجيش بالرئيس محمد بازوم والاستيلاء على السلطة في انقلاب قوبل بإدانة واسعة النطاق في الخارج لكن كثيرين احتفلوا به في الداخل.



وتدهورت العلاقات بين النيجر وفرنسا، المستعمر السابق، منذ أن وصفت باريس المجلس العسكري بأنه غير شرعي، ما أثار المشاعر المناهضة لفرنسا.



وأُطلقت دعوات لطرد 1500 جندي فرنسي متمركزين في النيجر ضمن حملة واسعة النطاق ضد المتشددين في منطقة الساحل. وترفض فرنسا مغادرة قواتها حتى الآن.



وتكررت المسيرات المؤيدة للمجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة. لكن عدد المشاركين في الاحتجاج أمام القاعدة العسكرية آخذ في الزيادة ولا توجد أي علامة على فضه حتى الآن.



وأدى المحتجون صلاة الجمعة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية.



