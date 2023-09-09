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الخارجية الروسية: تم إلغاء الدولرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين

9/9/2023 4:33:00 AM
(MENAFN- Youm7) أكد مدير إدارة آسيا الأولى بالخارجية الروسية غيورغي زينوفييف أنه تم إلغاء سياسة "الدولرة" في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الدبلوماسي الروسي قوله "إن حصة العملات الوطنية في التسويات الروسية - الصينية نمت بوتيرة سريعة جدا مع حلول عام 2022 حيث كانت تبلغ حوالي 25%، وتجاوزت الآن 80%"

وأضاف "أن التداول بواسطة الروبل واليوان في بورصة موسكو تجاوز منذ فترة طويلة حجم التداول بالدولار الأمريكي"، منوها أن الأطراف الاقتصادية الروسية ـ الصينية ابتعدت بشكل كبير عن عملات الدول الغربية، وأخذت تعطي الأفضلية للروبل واليوان باعتبارهما وسيلة دفع أكثر موثوقية وأكثر أمنا.

وقد تزايدت حصة العملات الوطنية خلال السنوات الماضية في التسويات الثنائية بين روسيا والصين، وفي عام 2022، تسارعت هذه العملية بشكل ملحوظ وفي النصف الأول من ذلك العام تم تنفيذ ما يقرب من نصف التجارة مع الصين بالروبل واليوان، وفي النصف الثاني منه، استمرت العملية في اكتساب شعبية، بما في ذلك بين شركات الطاقة.



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