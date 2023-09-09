وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و544 دبابة و8 آلاف و739 من المركبات المدرعة و5 آلاف و789 من النظم المدفعية و757 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و508 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و19 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و298 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 870 من المعدات الخاصة و4 آلاف و588 طائرة مسيرة وإسقاط 1455 من صواريخ كروز".



