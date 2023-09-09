Saturday, 09 September 2023 12:39 GMT

موقع الصحة الوطنية البريطانى يسجل زيادة 552% فى استفسارات الإجهاد الحرارى

9/9/2023 4:32:59 AM
(MENAFN- Youm7) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأرقام أظهرت أن الطقس الحار فى المملكة المتحدة أدى إلى زيادة بنسبة 552% في عدد الأشخاص الذين يطلبون المشورة بشأن الإجهاد الحرارى من موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذا الأسبوع، فى الوقت الذى من المرجح أن تصل فيع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية يوم السبت.

وشهدت المملكة المتحدة درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية لمدة خمسة أيام في سبتمبر للمرة الأولى، ومن المرجح أن يستمر هذا الرقم القياسي يومي السبت والأحد.
وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تنبيهًا صحيًا باللون الأصفر بشأن الحرارة في معظم أنحاء البلاد.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن هناك أيضًا احتمال حدوث عواصف رعدية في جزء كبير من وسط بريطانيا يوم السبت.
وكانت هناك 32130 زيارة إلى صفحة النصائح الصحية حول الإنهاك الحراري وضربات الشمس من الأحد إلى الخميس هذا الأسبوع، وفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، التي تدير موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وهذا بالمقارنة مع 4928 زيارة تمت خلال نفس الفترة من الأسبوع الماضي، عندما كانت درجات الحرارة في جميع أنحاء إنجلترا أكثر برودة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة البالغة 32.6 درجة مئوية في ويسلي في سري يوم الخميس تجاوزت الرقم القياسي السابق لهذا العام البالغ 32.2 درجة مئوية في 10 يونيو.
ومن المتوقع أن يتم تحطيم الرقم القياسي لثلاثة أيام متتالية من الطقس الحار في سبتمبر هذا الأسبوع.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه بينما وصلت درجات الحرارة إلى مستويات مماثلة في عامي 2020 و2021، فإن الطقس الحار – وظروف موجة الحر في بعض أجزاء البلاد – قد يستمر حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.
أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، التي تقدم تنبيهات لقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية في إنجلترا، تنبيهًا صحيًا باللون الأصفر في معظم أنحاء البلاد، حتى الساعة 9 مساءً يوم 10 سبتمبر، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأشخاص الأكثر عرضة للحرارة.



MENAFN09092023000132011024ID1107037219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث