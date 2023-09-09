Saturday, 09 September 2023 12:39 GMT

بريطانيا: روسيا تسحب التعزيزات من مناطق مواجهة عديدة إلى روبوتاين

9/9/2023 4:32:59 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا أعادت على الأرجح نشر قوات إضافية من اتجاهات أخرى إلى منطقة روبوتاين التابعة لإقليم زابوروجيا لتحل محل الوحدات الضعيفة، مما يشير إلى قدرتها المحدودة على القيام بعمليات هجومية في مناطق أخرى من الجبهة.

وقالت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي اليوم السبت - إن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تقدمت إلى الخط الرئيسي متعدد الجبهات على حساب الدفاعات الروسية شرق روبوتاين. وتواصل القوات الأوكرانية تحقيق تقدم تكتيكي تدريجي ضد المواقع الروسية واستهداف القوات الروسية في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية واصلت أيضا الضغط على المواقع الروسية جنوب إقليم باخموت، وحققت مكاسب تدريجية بين بلدتي كليششيفكا وأدرييفكا.

وأضافت "من المحتمل جدا أن تكون روسيا قد أعادت نشر قواتها من مناطق أخرى من خط المواجهة لتحل محل الوحدات المتدهورة حول روبوتاين. ومن المرجح أن تحد عمليات إعادة الانتشار هذه من قدرة روسيا على تنفيذ عمليات هجومية خاصة بها على طول مناطق أخرى من خط المواجهة".

ورجحت المخابرات البريطانية أن يكون السبب من وراء عمليات إعادة الانتشار الأخيرة راجع جزئيا لتفاقم الضغط على الخطوط الدفاعية للقوات الروسية، خاصة حول روبوتاين.



MENAFN09092023000132011024ID1107037218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث