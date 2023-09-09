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منتخب الكرة الشاطئية يفوز على إيطاليا فى دورة ألعاب البحر المتوسط

9/9/2023 4:32:57 AM
(MENAFN- Youm7) فاز منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2 فى أولى مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان، والمستمرة حتى 16 سبتمبر الجارى. أحرز أهداف منتخبنا حسان محمد وحسام باولو وعبد النبي لوحا.





مباراة مصر وإيطاليا فى دورة ألعاب البحر المتوسط





جانب من المباراة





منتخب الشاطئية يفوز على إيطاليا فى دورة ألعاب البحر المتوسط




ويخوض منتخبنا الوطني ثاني مبارياته غداً أمام منتخب البرتغال في الخامسة عصراً فى آخر مباريات المجموعة الثانية، حيث اعتذر منتخب ليبيا عن المشاركة في البطولة.



وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.



ويضم الجهاز الفني كلا من مصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.







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