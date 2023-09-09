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الإسماعيلى يقرر قيد مصطفى فارس فى المقعد الشاغر بالقائمة

9/9/2023 4:32:57 AM
(MENAFN- Youm7) استقر مسئولو النادى الاسماعيل على قيد مصطفى فارس لاعب الفريق الصاعد فى قائمة الدراويش الإضافية باتحاد الكرة قبل غلق باب القيد الصيفى فى 14 سبتمبر الجاري، ليحجز اللاعب المقعد الوحيد الشاغر فى القائمة بعد قيد الثنائى عمر الوحش وأحمد عادل عبد المنعم لاعبا الفريق بعد تمديد عقودهم في ظل أزمة إيقاف القيد الذى تعانى منه القلعة الصفراء.

وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى تجديد عقد مصطفى فارس لاعب الفريق، الذى انتهى تعاقده مع الدراويش بانتهاء الموسم الماضى، إلا أن اللاعب ظهر بمستوى جيد خلال تدريبات الفريق الحالية.

وطلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، تجديد تعاقد اللاعب وقيده في قائمة الفريق، خاصة بعد المستوى الجيد الذى يقدمه مع الدراويش وإستمراره داخل الفريق بعد انتهاء عقده.

ويعد مصطفى فارس اللاعب الثالث الذى يتم تجديد تعاقده المنتهى وسبقه كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق وعمر الوحش إرتكاز الفريق والذى أيضا تم تجديد عقدهما في الفترة الماضية.



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