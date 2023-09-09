وكان الأهلي قد أعلن فسخ التعاقد مع سواريش المدير الفني السابق للفريق، عقب انتهاء بطولة الدوري المصري.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاستنساخ رحلة نجاحه مع المارد الأحمر فى موسمه الأول، وذلك فى العام المقبل، الذى تنتظره خلاله تحديات عديدة على رأسها الحفاظ على الألقاب التى توج بها.

ونجح الأهلى فى تمديد تعاقد كولر

لمدة عامين، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعدما

توصل الطرفان لاتفاق رسمى على الاستمرار سوياً لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات.

وخاض

الأهلى

تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 59 مباراة، فاز فى 42 لقاءً، وتعادل فى 12 مباراة، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 106 أهداف وتلقت شباكه 34 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 38 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودورى أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.