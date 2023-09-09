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أوسوريو يقود تدريبات الزمالك بعد العودة للقاهرة

9/9/2023 4:32:57 AM
(MENAFN- Youm7) تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور لـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ووصل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، قادما من إسبانيا بعدما تواجد هناك لعدة أيام لإلقاء محاضرات فنية.



وقاد المدير الفني التدريبات الجماعية اليوم، برفقة أفراد الجهاز المعاون له والذي يضم كلا من، مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدى هيريرا هيرناندو المدربين المساعدين.



وعاد الزمالك لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.



يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء
الخميس
باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.







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