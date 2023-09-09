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الإسماعيلى يواجه بلدية المحلة ودياً بعد اعتذار الداخلية

9/9/2023 4:32:56 AM
(MENAFN- Youm7) استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى ، بقيادة إيهاب جلال، على خوض مباراة ودية مع بلدية المحلة الثلاثاء المقبل، بعد اعتذار نادى الداخلية عن إقامة مباراة ودية تجمعه بالدراويش فى نفس الموعد.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين أمام سترة البحرينى الاثنين، ثم بلدية المحلة الثلاثاء، ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفنى من المباريات الودية إلى زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.


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