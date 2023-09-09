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سفير باكستان لـ(كونا): نسعى لتعميق علاقاتنا التاريخية مع الكويت في المجالات الأساسية والحيوية

9/9/2023 4:32:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من يوسف التتان (لقاء)
الكويت - 9 - 9 (كونا) -- أكد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى البلاد مالك محمد فاروق سعي بلاده إلى تعميق العلاقات التاريخية التي تربطها مع دولة الكويت في العديد من المجالات الأساسية والحيوية.
وقال السفير فاروق في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت بمناسبة ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكويتية - الباكستانية إن العلاقات بين الشعبين الصديقين تعود إلى ما قبل ذلك عندما قام الآباء والأجداد الذين امتهنواالتجارة البحرية بزيارة المنطقة وتبادل العديد من السلع مما ساهم في الالتقاء الثقافي المتبادل أيضا.
وأشاد بالمواقف الثابتة لدولة الكويت والمعروفة في دعوتها إلى السلم والمصالحة والتعايش بين الشعوب والثقافات والأعراق ونبذ العنف والتطرف علاوة على موقفها الإنساني ودعمها السخي للشعوب حول العالم لاسيما باكستان التي عانت على مر السنين العديد من الفيضانات الكارثية.
واستذكر مشاركة باكستان في تنظيف أراضي الكويت من الألغام بعيد تحريرها من الغزو العراقي الغاشم عام 1991 وتحديدا في جزيرة بوبيان وذهب ضحيتها تسعة جنود باكستانيين مثنيا على وقوف البلدين الصديقين إلى جانب بعضهما في الأوقات الصعبة.
ولفت إلى ما تلقاه الجالية الباكستانية في الكويت من رعاية حيث يعملون ويقدمون خدماتهم الفنية الماهرة في العديد من المهن خصوصا البناء والهندسة والمعدات الثقيلة مبينا أن باكستان تتمتع بعمالة فنية ماهرة في العديد من المجالات وهي إحدى أكثر الدول المصدرة للقوة البشرية حول العالم وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار السفير فاروق أيضا إلى وجود العمالة الباكستانية في مجال الرعاية الصحية في دولة الكويت وهذه الشراكة انطلقت مع تفشي جائحة كورونا عام 2020 إذ استعانت الكويت بطواقم طبية باكستانية ولم تقف هذه العلاقة عند ذلك بل استمرت في عملها وتم استقدام المزيد من الأطباء والممرضين ليصل عددهم الى ثلاثة آلاف حتى الان يعملون في مستشفيات الكويت الحكومية.
وتابع أن هذه العلاقة من المزمع أن تتطور لتشمل دور الرعاية والمستشفيات الخاصة قريبا بعد أن أثبتت الطواقم الباكستانية قدراتها في وقت أبدت بعض المستشفيات الخاصة الرغبة في توظيف العمالة الباكستانية في هذا المجال.
وعن العلاقات التجارية أفاد بأن إجمالي الصادرات والواردات بين البلدين وصل العام الماضي إلى 7ر2 مليار دولار معظمها صادرات نفطية من الكويت إلى باكستان التي تعتمد على الكويت في توفير 90 في المئة من وقود الديزل الذي تحتاجه على سبيل المثال.
وذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خصص 425 مليون دولار منذ عام 1977 في البنية التحتية ومشاريع اجتماعية في باكستان مبينا أن الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار التي تعمل في القطاع البنكي في مختلف أرجاء باكستان تقدر بحوالي 85 مليون دولار.
وعن المنتجات الباكستانية أوضح السفير فاروق أن بلاده تصنع العديد من الأدوات الطبية والرياضية كما تتميز بعدة سلع زراعية تستطيع أن تبرز في السوق الكويتي وأهمها الأرز الذي يستخدمه المطبخ الكويتي بشكل دائم والفواكه مثل المانجا الذي تزرع منه باكستان أكثر من 400 نوع إضافة إلى ما يتعلق بلحوم الأغنام.
وقال إن الكويت استضافت في شهر فبراير الماضي وفدا ضم 28 شركة عرضت منتجاتها وصناعاتها المختلفة ومن المزمع أن تستضيف أيضا معرضا مشابها أواخر هذا العام كإحدى السبل لترويج المنتجات الباكستانية وزيادة الصادرات إلى الكويت.
وأكد أن بلاده استطاعت تحسين بيئتها الاستثمارية مؤخرا لترتقي في مؤشر (سهولة القيام بالأعمال) الذي يقوم عليه البنك الدولي "مما يعكس التزام السلطات المعنية بتطوير بيئة العمل وتسهيل الاستثمار".
وعن التعاون في المجال الأمني أشار السفير فاروق إلى وجود عدة اتفاقيات مشتركة بين البلدين خصوصا في مجال الامن البحري علاوة على تمرين (أمان) البحري الذي تستضيفه باكستان كل عام وشاركت الكويت في نسخته الأخيرة فبراير الماضي كمراقب.
وأعرب السفير فاروق عن تطلعه إلى أن تشارك الكويت في العام المقبل كشريك في التمارين المخصصة لردع الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن البحري في المنطقة.
كما دعا محبي استكشاف العالم إلى زيارة باكستان "لما ستقدمه من تجربة سياحية مميزة وفريدة خصوصا في موسم الربيع". (النهاية)

ي ت / ت م




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