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من التغير المناخي إلى النمو السكاني.. استجلاء تحديات الأمن الغذائي المعاصرة

9/9/2023 4:32:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تقرير تم إعداده بتقنية الذكاء الاصطناعي
الكويت - 9 - 9 (كونا) -- يواجه العالم اليوم تحديات كبيرة تؤدي إلى ضعف الأمن الغذائي في العديد من المناطق مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة قد تتفاقم وتدفع بالمجتمعات إلى الهلاك.
وكشف تقرير للأمم المتحدة في يوليو الماضي أن 122 مليون شخص إضافي وقعوا في براثن الجوع منذ عام 2019 بسبب الأزمات المتعددة.
وتظهر أحدث الأبحاث أن نحو 735 مليون شخص يواجهون الجوع حاليا مقارنة بـ 613 مليونا في عام 2019.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي بما في ذلك تغير المناخ والتصحر والصراعات والفقر ومشكلات البنية التحتية والتوزيع.
كما تؤثر الزيادة السكانية على طلب الغذاء الذي يسبب ضغطا على الموارد الطبيعية.
وفي السنوات الأخيرة أصبحت مشكلة الأمن الغذائي أكثر وضوحا حيث تؤدي الظروف المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات إلى خسائر في المحاصيل وزيادة أسعار الغذاء في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي الصراعات والاضطرابات السياسية إلى نقص في الغذاء وصعوبة في التوزيع.
ويمكن أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى العديد من الأثار السلبية على الأفراد والمجتمعات ومنها سوء التغذية التي تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة بسبب نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية وضعف المناعة.
كما يشير (تحالف الوجبات المدرسية) إلى إن الملايين من أطفال المدارس الأفارقة غير قادرين على التعلم بسبب الجوع.
فانعدام الأمن الغذائي يؤثر على التعليم والتركيز وبالتالي تقليل الانتاجية الاقتصادية الذي سيترتب عليه الفقر المدقع والنزاعات والصراعات.
وقد يتسبب انعدام الأمن الغذائي كذلك بالهجرة حيث يضطر الأشخاص لمغادرة منازلهم بحثا عن مناطق أخرى بها موارد غذائية أكثر.
ويبذل المجتمع الدولي جهودا حثيثة لتعزيز الأمن الغذائي منها (برامج الأغذية العالمية) والمبادرات الزراعية مثل تحسين سلالات النباتات لزيادة الإنتاجية.
ومن ضمن الجهود التي يبذها المجتمع الدولي الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاج الغذائي وتعزيز التجارة الدولية من خلال إزالة الحواجز التجارية.
كما يتولى المجتمع الدولي توعية الرأي العام حول أهمية الأمن الغذائي وكيفية دعمه إضافة إلى التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في ميدان الأمن الغذائي لتعزيز الجهود المشتركة.
وتحتاج هذه الجهود إلى تعاون دولي واستراتيجيات مستدامة لضمان الأمن الغذائي للجميع حيث هناك الكثير من التحديات التي لا تزال تحتاج إلى حلول جذرية ومستدامة.
وتؤكد دولة الكويت دعمها الدائم لجميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية في التصدي للأزمة الغذائية ووضع أسس حلول مستدامة لها.
وتتبنى الكويت استراتيجيات متعددة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي مثل تطوير المستودعات والتخزين الاستراتيجي واستخدام التكنولوجيا في الزراعة المحلية مثل الزراعة المائية والزراعة في الأماكن المغلقة لزيادة الإنتاج.
كما عكفت الكويت على التعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة بجانب تنفيذ حملات توعية كبيرة للمواطنين حول أهمية الأمن الغذائي وتقليل الاسراف والتشجيع على الزراعة المنزلية.
وعلى خطى الاكتفاء الغذائي نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في الرابع من سبتمر الجاري تقريرا مصورا للجيش الكويتي حول إنشاء محمية زراعية في البلاد في تجربة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية.
وتقدر مساحة المحية بمليون متر مربع في خطوة إيجابية نحو توفير المنتجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي والعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد وذلك في إطار استراتيجية الكويت لتحقيق الأمن الغذائي التي تعتمد على عدد من المبادرات والركائز.
وتنتج المزرعة العديد من الأصناف الزراعية ومنها زراعة القمح كتجربة فريدة من نوعها حيث يعد من أصعب الزراعات.
وعن الدور الإعلامي ومعالجته لقضايا الأمن الغذائي فإن درجة التغطية والتركيز تختلف باختلاف البلد والوضع الاجتماعي فيه.
ويميل الإعلام إلى تغطية الموضوع بشكل أكبر في السياقات حيث يوجد تهديد مباشر للأمن الغذائي مثل المجاعات أو الأزمات الاقتصادية.
كما يكون الأمن الغذائي موضوعا رئيسيا في الأخبار والبرامج التوعوية بالدول التي تواجه مشكلات مستمرة مثل نقص الغذاء أو التلوث الغذائي.
علاوة على ذلك يمكن للأحداث الكبرى مثل التغير المناخي أو الأوبئة أن تسلط الضوء على قضايا الأمن الغذائي من خلال التأثير المحتمل على سلاسل الإمداد الغذائي.
ويتناول الإعلام الدولي قضايا الأمن الغذائي من خلال عدة جوانب منها (توعية الجمهور) و(تقديم الأخبار والتحقيقات) و(التركيز على السياسات الحكومية) و(نقاشات ومقابلات) و(تقديم قصص نجاح).
وعموما يؤدي الإعلام دورا حيويا في توعية المجتمع الدولي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
الأمن الغذائي هو موضوع حيوي ومعقد يتطلب التعاون الدولي بين جميع أطراف المجتمعات بمن فيهم الإعلاميون والمؤثرون لتعزيز الوعي حول هذه القضية والعمل نحو حلول فعالة.
وإذا ظلت الاتجاهات على ما هي عليه فلن يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
ولسوء الحظ لا تزال هناك تفاوتات مكانية تؤثر على الأمن الغذائي ومازال العالم يسير في الاتجاه الخاطئ إذ إن المسببات السلبية تتفاقم ولم يعد يفصلنا سوى أقل من عقد واحد من الزمن عن بلوغ عام 2030.
ومازال تحقيق هدف القضاء على جميع أشكال سوء التغذية يمثل تحديا كبيرا يتطلب التفكير في استراتيجيات شاملة تشمل البحث الزراعي والتخطيط الحضري والسياسات المالية والتعليم.(النهاية)

مراجعة / مريم الزنكي



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