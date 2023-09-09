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المغرب: زلزال الحوز الأعنف منذ قرن وتسجيل مئات الهزات الارتدادية

9/9/2023 4:32:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 9 (كونا) -- أكد المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت هو الأعنف الذي يسجل في المملكة منذ قرن.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المسؤول بالمعهد ناصر جابور القول "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".
وأوضح أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها نحو 6 درجات.
وأشار إلى أن الزلزال الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش) تم الشعور به في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم مبينا أن الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق اليوم مصرع 296 شخصا وإصابة 153 آخرين في حصيلة أولية للزلزال القوي الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز. (النهاية)

م ر ي / ط م ا



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