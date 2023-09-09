المغرب: زلزال الحوز الأعنف منذ قرن وتسجيل مئات الهزات الارتدادية
التاريخ
9/9/2023 4:32:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 9 (كونا) -- أكد المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت هو الأعنف الذي يسجل في المملكة منذ قرن.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المسؤول بالمعهد ناصر جابور القول "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".
وأوضح أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها نحو 6 درجات.
وأشار إلى أن الزلزال الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش) تم الشعور به في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم مبينا أن الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق اليوم مصرع 296 شخصا وإصابة 153 آخرين في حصيلة أولية للزلزال القوي الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز. (النهاية)
م ر ي / ط م ا
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