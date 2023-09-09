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مركز العجيري العلمي: بدء (طالع الجبهة) أول منازل فصل الخريف وثاني مواسم نجم سهيل

9/9/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 9 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن موسم (طالع الجبهة) بدأ في الكويت ويعد أول منازل فصل الخريف وثاني مواسم نجم سهيل.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن موسم (الجبهة) يستمر 13 يوما وبدأ طالعه تحديدا في السادس من شهر سبتمبر الجاري وينتهي في الثامن عشر منه.
وأوضح أن من مميزات (الجبهة) الإحساس ببرودة الأجواء ليلا مع استمرار الاعتدال في درجات الحرارة ويبدأ الليل في زيادة ساعاته ليصل إلى 11 ساعة و50 دقيقة في نهايته.
ولفت إلى أن الكويت مع موعد آخر لدخول موسم (الصفري) الذي يتزامن مع دخول فصل الخريف ويستمر 26 يوما ويكون في الثلث الأخير من الشهر الجاري ويعتبر الفترة الانتقالية بين الصيف والشتاء.
وذكر أنه خلال موسم (الصفري) تلاحظ تقلبات درجات الحرارة وتكون هناك فرص لتشكل العواصف الرملية والغبار عند نشاط الرياح ويكون لون السماء مائلا إلى اللون الأصفر وهو سبب تسمية هذا الموسم باسمه كما تنشط فيه حركة الطيور المهاجرة.
وأشار المركز إلى أن دخول (الصفري) بمنزلة بشارة لقدوم فصل الشتاء وتلاحظ خلاله التغيرات الفعلية في الأجواء لاسيما ليلا ووقت الفجر مع استمرار الرطوبة الملحوظة وتشكل الضباب في ساعات الصباح الأولى. (النهاية)

م ف




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