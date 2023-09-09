Saturday, 09 September 2023 12:38 GMT

مجلس التعاون يؤكد تضامنه مع المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

9/9/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 9 (كونا) -- اكدت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت تضامنها الكامل مع المغرب لمواجهة تداعيات الزلزال القوي الذي تعرضت له مخلفا مئات القتلى والمصابين.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في بيان للأمانة عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب المغرب إثر الزلزال الذي وقع في عدة مناطق وأقاليم بالمغرب.
وقدم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين العالقين.
وأعلن المغرب أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا مشيرا إلى أنه أسفر أيضا عن انهيار عدد من البنايات.
ووصف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب الزلزال بأنه الأعنف الذي يسجل في المملكة منذ قرن مشيرا إلى أن الزلزال الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش تم الشعور به في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم. (النهاية)

خ ن ش / ا ب خ



MENAFN09092023000071011013ID1107037205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث