الجامعة العربية ومصر تعزيان المغرب في ضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 4:32:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم السبت عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مما اسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين.
كما أعرب أبوالغيط في تغريدة عبر حسابه على موقع (إكس - تويتر سابقا) عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأضاف "قلوبنا مع أهلنا واخوتنا هناك" داعيا الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعا.
ومن جانبها أعربت مصر عن خالص تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم.
وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن مواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المغرب الشقيق داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.
وأعلن المغرب أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا مشيرا إلى أنه أسفر أيضا عن انهيار عدد من البنايات.
ووصف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب الزلزال بأنه الأعنف الذي يسجل في المملكة منذ قرن مشيرا إلى أن الزلزال الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش تم الشعور به في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم. (النهاية)
م ف م / ا س م / ط م ا
MENAFN09092023000071011013ID1107037204
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.