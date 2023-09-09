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الجامعة العربية ومصر تعزيان المغرب في ضحايا الزلزال

9/9/2023 4:32:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم السبت عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مما اسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين.
كما أعرب أبوالغيط في تغريدة عبر حسابه على موقع (إكس - تويتر سابقا) عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأضاف "قلوبنا مع أهلنا واخوتنا هناك" داعيا الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعا.
ومن جانبها أعربت مصر عن خالص تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم.
وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن مواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المغرب الشقيق داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.
وأعلن المغرب أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا مشيرا إلى أنه أسفر أيضا عن انهيار عدد من البنايات.
ووصف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب الزلزال بأنه الأعنف الذي يسجل في المملكة منذ قرن مشيرا إلى أن الزلزال الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش تم الشعور به في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم. (النهاية)

م ف م / ا س م / ط م ا



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