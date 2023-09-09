زيادة أعداد زوار المغطس عن العام الماضي بنسبة 81 %

المغطس 9 أيلول (بترا) -وجدي النعيمات- زاد عدد زوار موقع عماد السيد المسيح "المغطس" خلال شهر آب من هذا العام بنسبة 29 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث وصل عدد زواره إلى 13739 زائرا وحاجا.

وقال مدير عام هيئة المغطس المهندس رستم مكجيان، إن عدد زوار الموقع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب وصل إلى 150 ألف زائر، بنسبة زيادة بلغت 81 بالمئة مقارنة بعام 2022.

كما بين أن أعداد التذكرة الموحدة وصلت إلى 3822 تذكرة، حيث كانت أعلى نسبة زوار لهذا الشهر من إيطاليا بنسبة 25 بالمئة، تليها إسبانيا والولايات المتحدة بنسبة 9 بالمئة، ثم فرنسا بنسبة 8 بالمئة، فاليونان بنسبة 5 بالمئة.

أما زوار الدول العربية فكانت أعلاها لبنان بنسبة 5.2 بالمئة، في حين وصلت نسبة السياحة الداخلية إلى 8 بالمئة.

وأكد مكجيان، أن هذه المؤشرات دلالات واضحة على استمرارية برامج الترويج للموقع، تحديداً في اليونان وإسبانيا وفرنسا، والعمل جار خلال هذا العام لزيادة أعداد الزوار والحجاج من بريطانيا، بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة، للوصول إلى أرقام جديدة لم يشهدها المغطس من قبل، خصوصاً أن الموقع أصبح معروفاً على الصعيد العالمي من خلال إدراجه على خريطة السياحة الدينية العالمية، على أنه الموقع التاريخي لعماد السيد المسيح عليه السلام، والذي يحمل العديد من رسائل الوئام والمحبة والسلام للإنسانية جمعاء.

وأضاف أن أعمال التحسين والتطوير مستمرة في موقع المغطس، لتحسين خدمات الزوار وإثراء تجربتهم، حيث تم أخيرا تفعيل مركز أبحاث المغطس، بإجراء عدة دراسات تتضمن التنوع الحيوي والبيئي في الموقع، والعمل جار حاليا على تأسيس بخاخات مياه على مسار الزوار والمظلة بجوار النهر المقدس، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت في بعض المناطق التي يصلها الزوار، بناء على رغبتهم.

-- (بترا)

ون/أ م/ب ط

09/09/2023 11:15:25