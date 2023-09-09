الفايز يعزي بضحايا زلزال المغرب

عمّان 9 أيلول (بترا) - بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية النعم مياره، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب عددا من المدن المغربية وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين، وتسبب في أضرار مادية كبيرة.

وأكد الفايز في رسالته، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه جميع الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشقاء في المغرب، والوقوف في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

-- (بترا)

م ش/أ م/ب ط

09/09/2023 11:17:01