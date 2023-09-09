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لبنان: أربعة جرحى في اشتباكات بمخيم عين الحلوة

9/9/2023 4:32:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 9 أيلول (بترا) - اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بين "حركة فتح" والمجموعات المتشددة، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف.
وأفاد مصدر أمني لمراسل (بترا) في بيروت، بأن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم إصابة خطيرة.
وأضاف أنه توازيا مع ما يجري داخل المخيم، شدّد الجيش إجراءاته المكثفة عند مختلف المداخل ومنع أي شخصٍ من الاقتراب من المخيم، في حين أبلغ عن وصول القذائف والرشقات النارية الطائشة إلى أحياء مُختلفة من مدينة صيدا.
وكانت الاشتباكات اندلعت صباحا بعد ليل شهد وقفا لإطلاق النار تخللته خروقات محدودة.
-- (بترا)
ف ج/ب ط
09/09/2023 11:05:31

MENAFN09092023000117011021ID1107037201

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