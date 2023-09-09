الطاقة والمعادن تغلق جميع المقالع المخالفة في عجلون

عمان 9 أيلول (بترا) - ضبطت كوادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 10 مقالع مخالفة في عجلون، تعمل دون ترخيص وتم إيقافها عن العمل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم السبت، تم تحويل القائمين على المقالع إلى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية والتشريعات ذات العلاقة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إنه تم منح المقالع المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها، بناء على المتابعات والجولات التفتيشية والملاحظات التي وجهت لها سابقاً، لتلافي إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ودون ان تقوم بتصويب الوضع.

وأكد استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية على جميع المقالع والكسارات ومواقع حقوق التعدين المنتشرة، بمختلف مناطق المملكة.

وبين أن الجولات الميدانية تركز على حصول المقالع والكسارات على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخصة وضمان التزامها بخطة إعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة، خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الحد من الغبار والضجيج، والتأكد من امتلاكها أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث الناتج عن الغبار المحتمل صدوره عن طبيعة النشاط.

ونفذت الهيئة الأسبوع الماضي، حملة مكثفة على المقالع والكسارات في محافظة عجلون، جاءت في إطار الدور المناط بالهيئة بموجب أحكام التشريعات النافذة، وضمن سلسلة من الحملات والجولات التفتيشية المكثفة والتي كان آخرها الحملة الرقابية المكثفة خلال شهر آب الماضي، حيث أسفرت عن إغلاق جميع المقالع والكسارات في منطقة الرويشد.

وأكد السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية وهدر المال العام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

09/09/2023 10:37:46