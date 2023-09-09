الطاقة والمعادن تغلق جميع المقالع المخالفة في عجلون
التاريخ
9/9/2023 4:32:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا) - ضبطت كوادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 10 مقالع مخالفة في عجلون، تعمل دون ترخيص وتم إيقافها عن العمل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم السبت، تم تحويل القائمين على المقالع إلى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية والتشريعات ذات العلاقة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إنه تم منح المقالع المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها، بناء على المتابعات والجولات التفتيشية والملاحظات التي وجهت لها سابقاً، لتلافي إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ودون ان تقوم بتصويب الوضع.
وأكد استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية على جميع المقالع والكسارات ومواقع حقوق التعدين المنتشرة، بمختلف مناطق المملكة.
وبين أن الجولات الميدانية تركز على حصول المقالع والكسارات على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخصة وضمان التزامها بخطة إعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة، خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الحد من الغبار والضجيج، والتأكد من امتلاكها أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث الناتج عن الغبار المحتمل صدوره عن طبيعة النشاط.
ونفذت الهيئة الأسبوع الماضي، حملة مكثفة على المقالع والكسارات في محافظة عجلون، جاءت في إطار الدور المناط بالهيئة بموجب أحكام التشريعات النافذة، وضمن سلسلة من الحملات والجولات التفتيشية المكثفة والتي كان آخرها الحملة الرقابية المكثفة خلال شهر آب الماضي، حيث أسفرت عن إغلاق جميع المقالع والكسارات في منطقة الرويشد.
وأكد السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية وهدر المال العام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل.
-- (بترا)
م ف/أ م/ب ط
09/09/2023 10:37:46
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