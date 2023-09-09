وزير الخارجية: نقف مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات

وزير الخارجية: نقف مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات
التاريخ
9/9/2023 4:32:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 ايلول (بترا) - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وقوف الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات بعد الزلزال الذي ضرب مراكش.
وقال في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا)، "نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب".
وأضاف "بتوجيه من جلالة الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي وحمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر".
-- (بترا)
ص خ/ب ط
09/09/2023 10:32:43
MENAFN09092023000117011021ID1107037199
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