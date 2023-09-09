وزير الخارجية: نقف مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات

عمان 9 ايلول (بترا) - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وقوف الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات بعد الزلزال الذي ضرب مراكش.

وقال في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا)، "نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب".

وأضاف "بتوجيه من جلالة الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي وحمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر".

-- (بترا)

ص خ/ب ط

09/09/2023 10:32:43