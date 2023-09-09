مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي رسميا

مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي رسميا
التاريخ
9/9/2023 4:32:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- وافقت قمة مجموعة العشرين التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم السبت، على انضمام الاتحاد الإفريقي لها.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في افتتاح القمة، إن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم، وافقت على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها رسميا.
وأضاف "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".
وقالت وكالة أنباء نيودلهي الخميس الماضي، إن مجموعة العشرين ستوافق على مقترح منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.
وذكرت أن الإعلان الرسمي عن انضمام الاتحاد الإفريقي، سيتم خلال قمة المجموعة في العاصمة الهندية نيودلهي التي تنعقد اليوم وغدا.
وسينتقل الاتحاد الإفريقي بموجب هذه الخطوة، من حالة "منظمة دولية مدعوة للانضمام"، إلى "عضو دائم" في مجموعة العشرين".
واقترح ناريندرا مودي، في آب الماضي، أن يمنح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة، خلال القمة المقبلة.
وتضمّ مجموعة العشرين 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل أكبر اقتصادات العالم، وتساهم بأكثر من 85 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، و75 بالمائة من التجارة العالمية.
-- (بترا)
رصد/اغ/أ م/ب ط
09/09/2023 10:18:05
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