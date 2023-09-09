مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي رسميا

عمان 9 أيلول (بترا)- وافقت قمة مجموعة العشرين التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم السبت، على انضمام الاتحاد الإفريقي لها.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في افتتاح القمة، إن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم، وافقت على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها رسميا.

وأضاف "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وقالت وكالة أنباء نيودلهي الخميس الماضي، إن مجموعة العشرين ستوافق على مقترح منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.

وذكرت أن الإعلان الرسمي عن انضمام الاتحاد الإفريقي، سيتم خلال قمة المجموعة في العاصمة الهندية نيودلهي التي تنعقد اليوم وغدا.

وسينتقل الاتحاد الإفريقي بموجب هذه الخطوة، من حالة "منظمة دولية مدعوة للانضمام"، إلى "عضو دائم" في مجموعة العشرين".

واقترح ناريندرا مودي، في آب الماضي، أن يمنح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة، خلال القمة المقبلة.

وتضمّ مجموعة العشرين 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل أكبر اقتصادات العالم، وتساهم بأكثر من 85 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، و75 بالمائة من التجارة العالمية.

-- (بترا)

رصد/اغ/أ م/ب ط

09/09/2023 10:18:05