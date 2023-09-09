الخارجية تؤكد متابعتها للأردنيين في المغرب

الخارجية تؤكد متابعتها للأردنيين في المغرب
التاريخ
9/9/2023 4:32:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 9 أيلول (بترا) - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة المغربية الشقيقة، جراء الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت.
وأهابت الوزارة، في بيان صحافي، بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تشكيل خليتي أزمة في السفارة الأردنية بالرباط وفي مقر الوزارة، لمتابعة أوضاع الأردنيين في المغرب بعد الزلزال الذي ضرب مراكش، مشيرة إلى أنها لم تبلغ بحمد الله عن وقوع أي أضرار للأردنيين.
ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الرباط: (00212648546009)، أو (00212648546009).
- أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ().
-- (بترا)
ص خ/أ م/ب ط
09/09/2023 10:27:47
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