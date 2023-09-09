الخارجية تؤكد متابعتها للأردنيين في المغرب

عمّان 9 أيلول (بترا) - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة المغربية الشقيقة، جراء الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت.

وأهابت الوزارة، في بيان صحافي، بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تشكيل خليتي أزمة في السفارة الأردنية بالرباط وفي مقر الوزارة، لمتابعة أوضاع الأردنيين في المغرب بعد الزلزال الذي ضرب مراكش، مشيرة إلى أنها لم تبلغ بحمد الله عن وقوع أي أضرار للأردنيين.

ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الرباط: (00212648546009)، أو (00212648546009).

- أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ().

-- (بترا)

ص خ/أ م/ب ط

09/09/2023 10:27:47