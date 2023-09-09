Saturday, 09 September 2023 12:37 GMT

الخارجية تؤكد متابعتها للأردنيين في المغرب

9/9/2023 4:32:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 9 أيلول (بترا) - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة المغربية الشقيقة، جراء الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت.
وأهابت الوزارة، في بيان صحافي، بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تشكيل خليتي أزمة في السفارة الأردنية بالرباط وفي مقر الوزارة، لمتابعة أوضاع الأردنيين في المغرب بعد الزلزال الذي ضرب مراكش، مشيرة إلى أنها لم تبلغ بحمد الله عن وقوع أي أضرار للأردنيين.
ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الرباط: (00212648546009)، أو (00212648546009).
- أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ().
-- (بترا)
ص خ/أ م/ب ط
09/09/2023 10:27:47

MENAFN09092023000117011021ID1107037197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث