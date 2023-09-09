الخارجية تعزي بضحايا زلزال المغرب

عمّان 9 أيلول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، بضحايا الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع المملكة المغربية الشقيقة، في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل المصابين.

-- (بترا)

ص خ/أ م/ب ط

09/09/2023 10:08:49