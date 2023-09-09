المغرب: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا

المغرب: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا
التاريخ
9/9/2023 4:32:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وسط البلاد، إلى 632 قتيلا و329 مصابا، بحسب التلفزيون الرسمي المغربي.
وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أعلن صباح اليوم السبت عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز، ليل الجمعة السبت.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة.
وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال أحدث أضرارا في عدد من المباني، فيما ناشدت السلطات الصحية في مراكش المواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.
-- (بترا)
رصد/اغ/أ م/ب ط
09/09/2023 09:51:31
MENAFN09092023000117011021ID1107037195
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