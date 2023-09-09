المغرب: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا

عمان 9 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وسط البلاد، إلى 632 قتيلا و329 مصابا، بحسب التلفزيون الرسمي المغربي.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أعلن صباح اليوم السبت عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز، ليل الجمعة السبت.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال أحدث أضرارا في عدد من المباني، فيما ناشدت السلطات الصحية في مراكش المواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

-- (بترا)

رصد/اغ/أ م/ب ط

09/09/2023 09:51:31