عمان 9 أيلول (بترا) - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن المنتدى الاقتصادي الأردني مع بعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي لها سفارات دائمة بالمملكة، سيعقد خلال شهر آذار من العام المقبل 2024.

وقال إن الاتفاق على تحديد موعد انعقاد المنتدى جاء عقب لقاء بين مجلس إدارة الغرفة مع سفير ماليزيا لدى الأردن محمد نصري بن عبد الرحمن، الذي يرأس أيضا تجمع سفارات دول رابطة (آسيان) بالمملكة.

وأضاف أن تجارة عمان ستستضيف المنتدى بالتعاون مع دول رابطة (آسيان) التي لها سفارات بالمملكة وهي ماليزيا واندونيسيا والفلبين وتايلند وسلطنة بروناي، بهدف تعزيز المبادلات التجارية بين الأردن وهذه البلدان والترويج للفرص الاستثمارية.

ورابطة (آسيان) هي منظمة سياسية اقتصادية تشكلت عام 1967 في بانكوك، وتضم دول تايلند وماليزيا واندونيسيا والفلبين وسلطنة بروناي وسنغافورة وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا، وبعدد سكان يصل إلى 668 مليون نسمة.

ونمت المبادلات التجارية البينية بين الأردن ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تتخذ من العاصمة جاكرتا مقرا لها، بنسبة 42 بالمئة خلال العام الماضي 2022، مقارنة مع 2021.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، ارتفعت مبادلات المملكة التجارية مع بلدان (آسيان)، خلال العام الماضي إلى 1.279 مليار دينار، مقابل 900 مليون دينار خلال عام 2021.

وتتركز صادرات المملكة لدول (آسيان)، بمنتجات الصناعات الكيماوية ومنتجات معدنية ومواد نسيجية ومصنوعاتها، فيما تستورد من بلدانها اللؤلؤ والأحجار الكريمة ومواد نسيجية ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وإلكترونية ومعدات نقل ومنتجات صناعة الأغذية ومواد أخرى.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أشار الحاج توفيق إلى أنه تم الاتفاق أيضا، مع السفير بن عبدالرحمن على عقد لقاء عن بعد بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور لبحث آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين والتعاون والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بينهما في وقت لاحق.

وبين الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي حريص على تعزيز علاقات المملكة مع ماليزيا نظرا للإمكانيات والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لديها، موضحا "نحن ننظر بثقة كبيرة لعلاقاتنا الاقتصادية مع ماليزيا".

وأكد استعداد تجارة عمان لإقامة معرض لكتالوجات منتجات وصناعات ماليزيا بمقر الغرفة، وأيضا لدول رابطة الآسيان لغايات الترويج للمنتجات لدى القطاع الخاص الاردني ومنح المستثمرين والمستوردين الأردنيين الفرصة للاطلاع على المنتجات بهدف التشبيك بين القطاعين وإقامة شراكات تجارية مع ماليزيا ودول الرابطة.

وشدد الحاج توفيق على أهمية تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين على القدوم للأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة بالعديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى الحوافز والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب.

من جهته، قال السفير بن عبدالرحمن، إن الأردن شريك تجاري واقتصادي مهم لماليزيا في المنطقة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات، وتقوم على احترام متبادل وشراكات عميقة.

ولفت الى أن الترتيبات جارية لتنظيم لقاء مشترك بين غرفة تجارة عمان ومجلس تطوير التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE) ، ومقره الإقليمي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ودعا لزيادة الصادرات الأردنية لبلاده، كالأدوية لسمعتها الكبيرة والمنتجات الزراعية مثل التمور وزيت الزيتون ومنتجات أملاح البحر الميت لكونها تحظى بسوق واعدة في ماليزيا.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، عمق العلاقات بين الأردن وماليزيا بمختلف المجالات، مشددين على ضرورة تعزيزها بالمجالات الاقتصادية لا سيما بالسياحة الدينية والصناعات الدوائية والتعليم.

وأشاروا الى ان تجارة عمان ستعمل على مخاطبة الملكية الأردنية لدراسة عودة خط الطيران المباشر بين عمان والعاصمة كوالالمبور، لتنشيط السياحة والمبادلات التجارية وحركة التجار والأفراد، وبخاصة أن مواطني البلدين لا يحتاجون الى تأشيرات دخول.

ولفتوا الى منصة (Invest. Jordan) التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتي تتضمن مشاريع استثمارية ومعلومات عن بيئة الاستثمار في الأردن.

وبينوا ضرورة تفعيل برنامج "عمره بلس"، مع ماليزيا الذي يسمح للمعتمرين بالدخول للأردن أولا والتجول في مدن المملكة وزيارة المواقع الدينية ومن ثم المغادرة لأداء العمرة، أو الذهاب للعمرة ومن ثم الدخول للأردن.

وأوضحوا أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة للسياحة وسيعود بالنفع على القطاعات الخاصة ذات العلاقة بالسياحة كقطاع الفندقة والمطاعم السياحية وغيرها.

وأشاروا إلى ضرورة عقد لقاء عن بعد مع جمعية شركات السياحة الماليزية وجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، بالتعاون ما بين الغرفة والسفارة لتعزيز وتطوير أنشطة التبادل السياحي بين البلدين.

وحضر اللقاء، نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب، وبهجت حمدان، وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، ومديرها العام هشام الدويك.

يذكر إن صادرات المملكة إلى ماليزيا بلغت خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 20 مليون دينار مقابل 51 مليون دينار مستوردات.

-- (بترا)

س ص/ب ط

09/09/2023 09:08:57