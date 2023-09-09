المغرب: مقتل 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
التاريخ
9/9/2023 4:32:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة الداخلية المغربية في حصيلة أولية، عن وفاة 296 شخصا في اقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وازيلال وشيشاوة وتارودانت، جراء الهزة الأرضية التي سجلت ليل الجمعة/السبت.
وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، في لقاء صحفي، أن الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، أدت أيضا إلى إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأضاف أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تجندت بجميع عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.
-- (بترا)
ب ط
09/09/2023 07:35:44
MENAFN09092023000117011021ID1107037191
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