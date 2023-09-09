المغرب: مقتل 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد

عمان 9 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة الداخلية المغربية في حصيلة أولية، عن وفاة 296 شخصا في اقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وازيلال وشيشاوة وتارودانت، جراء الهزة الأرضية التي سجلت ليل الجمعة/السبت.

وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، في لقاء صحفي، أن الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، أدت أيضا إلى إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تجندت بجميع عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.

-- (بترا)

ب ط

09/09/2023 07:35:44