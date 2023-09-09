أجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدًا

عمان 9 أيلول (بترا) - يطرأ اليوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات متفرقة من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة حيث تكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 17، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 25، وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

09/09/2023 06:46:15