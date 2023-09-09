السفارة الأردنية بالمغرب تدعو الأردنيين إلى التواصل معها

السفارة الأردنية بالمغرب تدعو الأردنيين إلى التواصل معها
التاريخ
9/9/2023 4:32:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا) -
دعت السفارة الأردنية في المغرب، المواطنين الأردنيين إلى التواصل معها في حال الحاجة إلى أي مساعدة بعد الزلزال الذي ضرب المغرب الشقيقة.
وبينت أن رقم الطوارئ هو (0648546009) متمنية السلامة لجميع الأردنيين والمواطنين المغاربة.
وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أعلن صباح اليوم السبت عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز.
-- (بترا)
ص خ/ب ط
09/09/2023 06:39:54
MENAFN09092023000117011021ID1107037189
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