Saturday, 09 September 2023 12:36 GMT

السفارة الأردنية بالمغرب تدعو الأردنيين إلى التواصل معها

9/9/2023 4:32:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيلول (بترا) -
دعت السفارة الأردنية في المغرب، المواطنين الأردنيين إلى التواصل معها في حال الحاجة إلى أي مساعدة بعد الزلزال الذي ضرب المغرب الشقيقة.
وبينت أن رقم الطوارئ هو (0648546009) متمنية السلامة لجميع الأردنيين والمواطنين المغاربة.
وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أعلن صباح اليوم السبت عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز.
-- (بترا)
ص خ/ب ط
09/09/2023 06:39:54

MENAFN09092023000117011021ID1107037189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث