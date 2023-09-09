السفارة الأردنية بالمغرب تدعو الأردنيين إلى التواصل معها

عمان 9 أيلول (بترا) -

دعت السفارة الأردنية في المغرب، المواطنين الأردنيين إلى التواصل معها في حال الحاجة إلى أي مساعدة بعد الزلزال الذي ضرب المغرب الشقيقة.

وبينت أن رقم الطوارئ هو (0648546009) متمنية السلامة لجميع الأردنيين والمواطنين المغاربة.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أعلن صباح اليوم السبت عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز.

-- (بترا)

ص خ/ب ط

09/09/2023 06:39:54