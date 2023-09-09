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بليغ حمدي في لقاء سابق عن لقائه بأم كلثوم: حكاية وأسطورة ما فيش أرق من كدا

9/9/2023 4:32:14 AM
(MENAFN- Youm7) حكاية وأسطورة من الأساطير المصرية والعربية.. بهذه الكلمات تحدث الموسيقار الراحل بليغ حمدي عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، إذ تعاون الثنائي في عدد كبير من الأغاني التي مازال يرددها الجمهور حتى الآن رغم مرور سنوات عديدة، أبرزها: "ألف ليلة وليلة"، "الحب كله"، "فات الميعاد"، "بعيد عنك"، وغيرها من الأغاني.

ولكن كانت بداية تعاونهما من خلال أغنية "الحب أي"، التي تعد بمثابة بوابة تعرف أم كلثوم على بليغ حمدي وإعجابها الشديد بألحانها، وروى بليغ في لقاء قديم كواليس اللقاء الأول الذي جمعه بسيدة الغناء العربي، قائلًا: "عرفتها في ظروف غريبة".




بليغ حمدى وأم كلثوم


وروى بليغ حمدي أنه كان انتهى وقتها من تلحين الجزء الأول من أغنية "الحب أي" ليسمعها محمد فوزي وأنور منسي وتعجبهما بشدة، ليتحدثا إلى أم كلثوم عنه، ويدعوه إلى دعوة متواجدة بها أم كلثوم، وبعد تلبيته الدعوة والذهاب، وجد أم كلثوم تغني، وبعدها طلبوا منه أن يقدم أغنية "الحب أي" إليها، موضحا: "جابولي العود قالولي غني، قولتلهم ازاي أغني وأم كلثوم موجودة، واتكسفت جدا".

وتابع: "قالتلي تعالى جنبي، وسمعني الغنوة، فقولت الجزء الأول اللي أنا عامله بارتباك جدا، وجيت أقوم قالتلي خليك وقوله تاني"، مشيرًا إلى أنه في اليوم التالي ذهب إليها إلى المنزل لمقابلتها ولم يعلم السبب في اللقاء، وأنها فاجأته بإعجابها بالأغنية.

كما ذكر عنها: "لقيت ست بسيطة مافيش أرق من كدا، شالت أي خوف جوايا، وحسيت إنها أمي وأختي، وخلتني أشتغل من غير أي خوف، وكنت أجلس معها يوميا من 5 لـ 6 ساعات لحفظ اللحن، وكانت مسمية قعدتنا الدرس وكانت بتستناه"، متابعا: "أم كلثوم مينفعش اختصارها كمغنية بس، أم كلثوم حكاية وأسطورة من الأساطير المصرية العربية".




بليغ حمدى وأم كلثوم



بليغ حمدى وأم كلثوم وعازف القانون عبده صالح

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