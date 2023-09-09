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كان عمره 16 سنة.. حكاية صفعة من عزيز عيد وضعت محمد توفيق على أول طريق الفن

9/9/2023 4:32:14 AM
(MENAFN- Youm7) تحمل نجوم الزمن الجميل الكثير من المصاعب والمعاناة فى سبيل حبهم للفن وتجاوزوا العديد من العقبات خلال مشوارهم ، حتى صنعوا نجوميتهم وخلدوا أسمائهم فى سجلات المبدعين، لم يكن طريقهم مفروشاً بالورود بل أن معظمهم سار على الأشواك، فمنهم من تعرضت حياته للخطر أو تحمل الجوع والألم وحتى الضرب ليشق طريقه أو ليبدع فى مشهد ويقدم الفن الذى يريده ، وهو ما جعل هؤلاء المبدعين يعيشون للأبد رغم وفاتهم ويرسخون فى وجدان وقلوب الملايين بفنهم الجميل وأعمالهم التى لا تنسى.



ومن بين هذه المواقف الصعبة ما حكاه الفنان الكبير محمد توفيق في مقال كتبه عام 1954 تحت عنوان " قلم علمنى التمثيل" .



وقال توفيق: " في بدء حياتى الفنية كنت أتردد على جمعيات التمثيل، وخاصة دار التمثيل العربى، وكان بها في ذلك الوقت الأستاذ عزيز عيد، وذات يوم حدثت مشادة بين الأستاذ عبدالمجيد شكرى والأستاذ عزيز، واعتذر عبدالمجيد عن القيام بدور المهدى في رواية " مجنون ليلى، فقبل الأستاذ عزيز اعتذاره، ثم طلبنى في مكتبه فذهبت إليه، وفوجئت به يقول أننى سأقوم بالدور، وكان سنى وقتها لا يتعد السادسة عشر ودور المهدى والد ليلى يتطلب رجلاً كبيراً".



وتابع الفنان الكبير: " لاحظ الأستاذ عزيز ترددى، فقال: متخافش، أنا هعلمك إزاى تمثل الدور"، وذهبنا سوياً إلى قهوة مصر، وكانت تقع أمام مسرح رمسيس، وانتحى بى ركناً جانبياً ومضى يقوم بتمثيل الدور أمامى، وطلب منى أن أقلده، وفشلت في تقليده المرة بعد الأخرى، وهو صابر ويكرر ما فعل، وأخيراً نجحت في تقليده، ولكنه قال : تنقصك الروح ، الاندماج، انس نفسك".



وأشار محمد توفيق إلى أنه كرر تقليد أستاذه ولكنه لم ينجح في إقناعه بالأداء حتى فرغ صبر عزيز عيد فضربه قلماً أفقده صوابه، وهنا تأثر توفيق وثار قائلاً : بتضرب ليه، وأنا أمثله أحسن منك ألف مرة" ، مؤكدا أن ثورته تبتعها بعض الشتائم، ولكنه فوجئ بابتسامة أستاذه الذى قال له :" طيب ياللا ورينى"، فجفف توفيق دموعه، وبدأ يمثل بطريقته دون تقليد، وحين انتهى أخذه أستاذه بالحضن مهنئاً ، وفى نهاية مقاله علق الفنان الكبير قائلاً : كان قلماً رائعاً خالداً لأنه كتب اسمى في قائمة الممثلين التي كنت أحلم بها"









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