قدمت السينما المصرية صورة للفلاح المصري بأشكال مختلفة ومتغيرة بتغير الزمن والعصر الذي نتناول فيه شكل ومضمون حياة الفلاحين في ريف مصر، فمثلا مرحلة الستينات في السينما المصرية وشكل وصورة الفلاح المصري فيها تختلف تماما عن مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو ، وتختلف أيضا الصورة الذهنية عن الفلاح المصري في مرحلة السبعينات والثمانينيات، ومؤكد أن الفلاح المصري حاليا عام 2023 ليس هو فلاح ما قبل الثورة أو بعدها ففلاح اليوم وبلغة شباب اليوم " حمادة تاني خالص "، فهل أنصفت السينما المصرية الفلاح المصري وقدمته بشكل يليق به ؟

في رأيي أن صلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسين كمال هم الأفضل في تقديم الفلاح المصري في السينما فكل منهم برع في تناوله بشكل مختلف، وصلاح أبو سيف تحديدا قدمه بأكثر من شكل ففلاح " الزوجة الثانية " يختلف تماما عن فلاح " المواطن مصري "، ففي " الزوجة الثانية " قدم أبو سيف حياة الفلاحين بكامل تفصيلاتها الدقيقة وبصورة لم يسبق تقديمها في السينما المصرية، أما في " المواطن مصري " فكان تركيزه علي القهر والظلم الذي يتعرض له الفلاح المصري وقلة الحاجة التي اضطرته لإرسال من ابنه للتجنيد بدلًا من ابن العمدة مقابل أن يعطيه خمسة أفدنة.

أما يوسف شاهين في فيلمه " الأرض " قدم لنا

نمط لشخصية فلاح مصري أصيل وهو " محمد أبو سويلم "، وهذا الفيلم هو الأكثر واقعية في تناول صورة الفلاح المصري، برغم أن يوسف شاهين قدم من قبل فيلم عن الريف وهو " ابن النيل "عام 1951، والذي رصد به وبدقة قصة فلاح تمرد على أوضاعه، وترك القرية وانغمس في صخب العاصمة، وهي تيمة قدمت فيما بعد كثيرا .

حسين كمال قدم لنا أيضا رائعته " شيء من الخوف "، ورغم أن الفيلم به الكثير من الرمزية، إلا أننا رأينا شكلا آخرا للقرية المصرية والريف المصري ومشهد صورة المياه وهي تروى الأرض العطشة المحجرة كان حقيقيا، وكان رقص الناس داخل المياه وفرحتهم الهستيرية ليست بتمثيل بل إنها فرحة حقيقية لأهل القرية الحقيقية التي تم التصوير بها .

قدمت السينما فيما بعد الكثير من الأفلام عن الفلاح ولكن في فترة السبعينيات وبالتحديد فى عصر الرئيس السادات، قدمت أفلام عن سذاجة الفلاح المصري، وكانت أغلبها تتمحور حول تركه لأرضه وهجرته للقاهرة أو لخارج حدود الوطن، فإهمال الفلاح في الواقع بتلك الفترة جاء المقابل له إهمال في السينما وتقديمه بشكل سطحي ، ولكننا من الممكن أن نقسم تناول السينما المصرية لحياة الفلاحين إلي مراحل ، المرحلة الأولي هي ما قبل ثورة يوليو عام 1952 ، فقد ظهر الفلاح المصري هنا في سلسلة أفلام منها: "بنات الريف" ليوسف وهبي عام 1945، و"أختي ستيتة " لحسين فوزي 1950، و"الأفوكاتو مديحة" ليوسف وهبي 1950، و"ابن النيل" ليوسف شاهين عام 1951، و"زينب" لمحمد كريم 1952، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد ثورة يوليو قدم فيها أفلام "الوحش" لصلاح أبو سيف 1954 و"صراع في الوادي" ليوسف شاهين 1954، و"أرضنا الخضراء" لأحمد ضياء الدين 1956، و"أدهم الشرقاوي" لحسام الدين مصطفي 1964، و"الحرام" لبركات 1965، و"العنب المر" لفاروق عجرة 1965، و"الزوجة الثانية" لصلاح أبو سيف 1967، و"البوسطجي" لحسين كمال 1968، و"يوميات نائب في الأرياف" لتوفيق صالح 1969، و"شيء من الخوف" لحسين كمال 1969، و"الأرض" ليوسف شاهين 1970، و" النداهة " لحسين كمال 1975، و"شفيقة ومتولي لعلي بدرخان 1978.

هناك مرحلة بدأت منذ عام 1981م حتى الوقت الحالي : بدأت المرحلة الاخيرة، والتى نعيشها حتى الان، بفيلمى "عنتر شايل سيفه لأحمد السبعاوي عام 1983 و"المتسول" الذي عرض عام 1983 ، و"عصافير النيل" لمجدي محمد علي التى قدم عام 2010 "، وفي هذه المرحلة تجاهلت السينما تدريجيا الاهتمام بالفلاح.

فلاح عام 2023 يختلف تمام عن كل المراحل التي قدم فيها الفلاح المصري عبر الأزمنة السابقة، ونحتاج كاتب سينمائي يرصد لنا شكل ومضمون وحياة الفلاح المصري حاليا في فيلم سينمائي، فمؤكد أن فلاح ما قبل عصر السوشيال ميديا " حماده " وما بعد تلك المرحلة " حماده تاني خالص " .







