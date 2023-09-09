Saturday, 09 September 2023 12:36 GMT

أعمال تولستوي في السينما.. حرب وحب ومشاعر إنسانية

9/9/2023 4:32:14 AM
(MENAFN- Youm7) يوافق اليوم السبت 9 سبتمبر ذكري ميلاد الكاتب الروسي ليو تولستو ، وهو من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر والبعض يعده من أعظم الروائيين على الإطلاق، وهو بالمناسبة لم يكم روائيا فقط ولكنه كان مصلحا اجتماعيا وداعية سلام ومفكرا أخلاقيا.

هذا الأديب نهلت السينما من اعماله وقدمت روايتي (الحرب والسلام) و(أنا كارنينا) وهما يتربعان على قمة الأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية، وأغلب رواياته كانت الحرب وقصص الحب والحكايات الإنسانية هي المحور الأساس في أعمال تولستوي، فقد استغل هذا الأديب العظيم وجوده في الجيش وألف قصصا من وحيها، وحتي بعد خروجه من الجيش استكمل قصصه بنفس الطريقة.


آنا كارنينا



آنا كارنينا



آنا كارنينا



آنا كارنينا



آنا كارنينا

فلنبدأ برواية " آنا كارنينا " التي اقتبست عنها أفلام سينمائية كثيرة، إذ تم تقديمها في عدة نسخ، منها فيلم من إنتاج عام 1997، من بطولة صوفي مارسو، وكان آخرها فيلم من إنتاج عام 2012، ومن بطولة كيرا نايتلي، وجود لو، وإخراج جو رايت، والسينما المصرية قدمت تلك الرواية في فيلم شهير جدا وهو فيلم " نهر الحب " لفاتن حمامة وعمر الشريف وزكي رستم، والقصة الأصلية تحكي عن "آنا" زوجة مسئول بالدولة تقع في حب ضابط وترحل مع هذا الضابط العاشق وترحل معه وتترك زوجها وابنها وينبذها المجتمع لذلك وبعد فترة يمل الضابط فرونسكي منه ويذهب ليغوي غيرها ثم يقرر تركها وتقرر الانتقام منه.

من روايات تولستوي العظيمة رواية " war and peace " الحرب والسلام التي تحولت إلى فيلم عام 1956، الحقبة التي كانت فيها روسيا في حالة حرب مع فرنسا في عهد نابليون عام 1812، ويروي الفيلم
قصة المجتمع الروسي في عهد نابليون، بين أحداث الحرب والسلم، ودمج تولستوي فيها شخصيات عديدة، رئيسية وثانوية، تاريخية وأخرى خيالية، ابتدعها تولستوي نفسه، والفيلم من بطولة أودري هيبورن، وأنيتا إكبرج.


war and peace



اعمال تولستوي



الحرب والسلام من اعمال تولستوي



الحرب والسلام



فيلم الحرب والسلام عن رواية تولستوي





MENAFN09092023000132011024ID1107037184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث