أعمال تولستوي في السينما.. حرب وحب ومشاعر إنسانية

هذا الأديب نهلت السينما من اعماله وقدمت روايتي (الحرب والسلام) و(أنا كارنينا) وهما يتربعان على قمة الأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية، وأغلب رواياته كانت الحرب وقصص الحب والحكايات الإنسانية هي المحور الأساس في أعمال تولستوي، فقد استغل هذا الأديب العظيم وجوده في الجيش وألف قصصا من وحيها، وحتي بعد خروجه من الجيش استكمل قصصه بنفس الطريقة.



















فلنبدأ برواية " آنا كارنينا " التي اقتبست عنها أفلام سينمائية كثيرة، إذ تم تقديمها في عدة نسخ، منها فيلم من إنتاج عام 1997، من بطولة صوفي مارسو، وكان آخرها فيلم من إنتاج عام 2012، ومن بطولة كيرا نايتلي، وجود لو، وإخراج جو رايت، والسينما المصرية قدمت تلك الرواية في فيلم شهير جدا وهو فيلم " نهر الحب " لفاتن حمامة وعمر الشريف وزكي رستم، والقصة الأصلية تحكي عن "آنا" زوجة مسئول بالدولة تقع في حب ضابط وترحل مع هذا الضابط العاشق وترحل معه وتترك زوجها وابنها وينبذها المجتمع لذلك وبعد فترة يمل الضابط فرونسكي منه ويذهب ليغوي غيرها ثم يقرر تركها وتقرر الانتقام منه.

من روايات تولستوي العظيمة رواية " war and peace " الحرب والسلام التي تحولت إلى فيلم عام 1956، الحقبة التي كانت فيها روسيا في حالة حرب مع فرنسا في عهد نابليون عام 1812، ويروي الفيلم

قصة المجتمع الروسي في عهد نابليون، بين أحداث الحرب والسلم، ودمج تولستوي فيها شخصيات عديدة، رئيسية وثانوية، تاريخية وأخرى خيالية، ابتدعها تولستوي نفسه، والفيلم من بطولة أودري هيبورن، وأنيتا إكبرج.



























