طريقة عمل خبز الشوفان الدايت بدون دقيق أو بيض

تحضير خبز

الشوفان

في المنزل سهل وممتع، فتعرفي على طريقته وفقًا لموقع "kirbiecravings".



عيش الشوفان



3 أكواب من دقيق الشوفان الناعم

2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر

كوب ونصف من الزبادى العادى



عيش الشوفان



يتم تسخين الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، مع دهن صينية الخبز بالزبدة، ووضع بداخلها ورق الزبدة.

يتم خلط في وعاء كل من دقيق الشوفان والبيكنج بودر، ويتم وضع نصف ملعقة من الملح، وتتم إضافة الزبادى إلى المكونات السابقة، مع تقليب المزيج بشكل متساو حتى تصير عجينة سميكة ولزجة بشكل كبير.

ويتم وضع العجينة في صينية الخبز المعدة مسبقاً، مع استخدام ملعقة للمساعدة لجعل العجينة متساوية في الصينية، ثم بعد ذلك يتم ترطيب الأصابع بالقليل من الماء والضغط على سطح الخبز بشكل لطيف لتنعيم سطح العجينة، ويمكن رش ملعقة كبيرة من الشوفان الملفوف على سطح العجينة مع الضغط برفق على سطح الخبز حتى يلتصق على الخبز.

يتم خبز الخبز لمدة تصل من 40 إلى 45 دقيقة، حتى يتحول إلى اللون البنى الفاتح من السطح، وعند وضع اليد على سطح الخبز أن يكون متماسكا، مع ترك الخبز يبرد قبل تقطيعه، ويمكن تحميص الخبز أو تناوله كما هو على حسب الرغبة.



عيش الشوفان

