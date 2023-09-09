طريقة عمل خبز الشوفان الدايت بدون دقيق أو بيض

طريقة عمل خبز الشوفان الدايت بدون دقيق أو بيض
التاريخ
9/9/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) خبز الشوفان يعتبر خيارًا صحيًا ومغذيًا، ويحتوي الشوفان على العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزز الشبع لفترة أطول، كما يحتوي على البروتينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك.
تحضير خبز
الشوفان
في المنزل سهل وممتع، فتعرفي على طريقته وفقًا لموقع "kirbiecravings".
مكونات خبز الشوفان الصحى:
عيش الشوفان
3 أكواب من دقيق الشوفان الناعم
2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر
كوب ونصف من الزبادى العادى
طريقة عمل خبز الشوفان الصحى:
عيش الشوفان
يتم تسخين الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، مع دهن صينية الخبز بالزبدة، ووضع بداخلها ورق الزبدة.
يتم خلط في وعاء كل من دقيق الشوفان والبيكنج بودر، ويتم وضع نصف ملعقة من الملح، وتتم إضافة الزبادى إلى المكونات السابقة، مع تقليب المزيج بشكل متساو حتى تصير عجينة سميكة ولزجة بشكل كبير.
ويتم وضع العجينة في صينية الخبز المعدة مسبقاً، مع استخدام ملعقة للمساعدة لجعل العجينة متساوية في الصينية، ثم بعد ذلك يتم ترطيب الأصابع بالقليل من الماء والضغط على سطح الخبز بشكل لطيف لتنعيم سطح العجينة، ويمكن رش ملعقة كبيرة من الشوفان الملفوف على سطح العجينة مع الضغط برفق على سطح الخبز حتى يلتصق على الخبز.
يتم خبز الخبز لمدة تصل من 40 إلى 45 دقيقة، حتى يتحول إلى اللون البنى الفاتح من السطح، وعند وضع اليد على سطح الخبز أن يكون متماسكا، مع ترك الخبز يبرد قبل تقطيعه، ويمكن تحميص الخبز أو تناوله كما هو على حسب الرغبة.
عيش الشوفان
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