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6 تسريحات ذيل حصان مختلفة موضة فى خريف 2023.. اختارى الأنسب لك

9/9/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالطقس الحار والرطب، فإن تسريحة ذيل الحصان هي طريقة رائعة للتخلص من هذا الشعر اللزج المزعج بأناقة،
ويعد مفتاح تصفيفة الشعر هذه هو مرونتها، فلكل شكل وجه وملمس شعر تسريحة ذيل حصان تناسبهم، وفي السطور التالية سنتعرف على تسريحات ذيل الحصان المناسبة لكِ في خريف 2023. هذا وفقًا لما ذكره موقع "youprobablyne".


ذيل حصان طويل محكم

يقوم هذا المثال بعمل رائع في عرض مدى أناقة مظهر الشعر لذيل الحصان المزخرف والمموج.



ذيل حصان طويل


2. تسريحة ذيل حصان كلاسيكية لطيفة

في بعض الأحيان يكون اختيار المظهر الكلاسيكي هو الخيار الأفضل في المناسبات الكلاسيكية الليلة.


تسريحة ذيل حصان كلاسيكية لطيفة


3. ذيل حصان متموج فضفاض

يظهر الشعر المموج أثناء تسريحة ذيل الحصان بشكل جميل جذاب يعطى حيوية للشعر وتصلح في الحفلات كأعياد الميلاد والتخرج.


ذيل حصان


4. ذيل حصان عالي مع عقدة

يعرض هذا المثال مظهرًا رائعًا لأي فتاة لديها شعر أملس، يخرج ذيل الحصان العالي من عقدة الشعر مما يساعد على إعطائه حجمًا أكبر وأسلوبًا أكثر إثارة للاهتمام.


ذيل حصان عالي مع عقدة


5. ذيل حصان مع عقال

تسريحة ذيل الحصان أكثر مرونة وأناقة وخاصة في هذا المثال، حيث تساعد عصابة الرأس على إبقاء معظم الشعر بعيدًا عن العين والسماح لبعض الخصلات بتأطير الوجه.


ذيل حصان مع عقال


6. ذيل حصان رياضي

الهدف الأساسي من تسريحة ذيل الحصان هو إبعاد شعرك عن الطريق، لذا إذا كنتِ من النوع الرياضي، ففكري في هذا المثال. حتى مع الشعر الطويل، يمكنك إبعاد شعرك عن وجهك بينما تبدو بمظهر رائع.


ذيل حصان رياضي

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