



يقوم هذا المثال بعمل رائع في عرض مدى أناقة مظهر الشعر لذيل الحصان المزخرف والمموج.





في بعض الأحيان يكون اختيار المظهر الكلاسيكي هو الخيار الأفضل في المناسبات الكلاسيكية الليلة.





يظهر الشعر المموج أثناء تسريحة ذيل الحصان بشكل جميل جذاب يعطى حيوية للشعر وتصلح في الحفلات كأعياد الميلاد والتخرج.





يعرض هذا المثال مظهرًا رائعًا لأي فتاة لديها شعر أملس، يخرج ذيل الحصان العالي من عقدة الشعر مما يساعد على إعطائه حجمًا أكبر وأسلوبًا أكثر إثارة للاهتمام.





تسريحة ذيل الحصان أكثر مرونة وأناقة وخاصة في هذا المثال، حيث تساعد عصابة الرأس على إبقاء معظم الشعر بعيدًا عن العين والسماح لبعض الخصلات بتأطير الوجه.





الهدف الأساسي من تسريحة ذيل الحصان هو إبعاد شعرك عن الطريق، لذا إذا كنتِ من النوع الرياضي، ففكري في هذا المثال. حتى مع الشعر الطويل، يمكنك إبعاد شعرك عن وجهك بينما تبدو بمظهر رائع.