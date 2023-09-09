6 تسريحات ذيل حصان مختلفة موضة فى خريف 2023.. اختارى الأنسب لك
التاريخ
9/9/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالطقس الحار والرطب، فإن تسريحة ذيل الحصان هي طريقة رائعة للتخلص من هذا الشعر اللزج المزعج بأناقة،
ويعد مفتاح تصفيفة الشعر هذه هو مرونتها، فلكل شكل وجه وملمس شعر تسريحة ذيل حصان تناسبهم، وفي السطور التالية سنتعرف على تسريحات ذيل الحصان المناسبة لكِ في خريف 2023. هذا وفقًا لما ذكره موقع "youprobablyne".
ذيل حصان طويل محكم
يقوم هذا المثال بعمل رائع في عرض مدى أناقة مظهر الشعر لذيل الحصان المزخرف والمموج.
ذيل حصان طويل
2. تسريحة ذيل حصان كلاسيكية لطيفة
في بعض الأحيان يكون اختيار المظهر الكلاسيكي هو الخيار الأفضل في المناسبات الكلاسيكية الليلة.
تسريحة ذيل حصان كلاسيكية لطيفة
3. ذيل حصان متموج فضفاض
يظهر الشعر المموج أثناء تسريحة ذيل الحصان بشكل جميل جذاب يعطى حيوية للشعر وتصلح في الحفلات كأعياد الميلاد والتخرج.
ذيل حصان
4. ذيل حصان عالي مع عقدة
يعرض هذا المثال مظهرًا رائعًا لأي فتاة لديها شعر أملس، يخرج ذيل الحصان العالي من عقدة الشعر مما يساعد على إعطائه حجمًا أكبر وأسلوبًا أكثر إثارة للاهتمام.
ذيل حصان عالي مع عقدة
5. ذيل حصان مع عقال
تسريحة ذيل الحصان أكثر مرونة وأناقة وخاصة في هذا المثال، حيث تساعد عصابة الرأس على إبقاء معظم الشعر بعيدًا عن العين والسماح لبعض الخصلات بتأطير الوجه.
ذيل حصان مع عقال
6. ذيل حصان رياضي
الهدف الأساسي من تسريحة ذيل الحصان هو إبعاد شعرك عن الطريق، لذا إذا كنتِ من النوع الرياضي، ففكري في هذا المثال. حتى مع الشعر الطويل، يمكنك إبعاد شعرك عن وجهك بينما تبدو بمظهر رائع.
ذيل حصان رياضي
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