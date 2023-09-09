



وهم معروفون بتصميمهم الذي لا يتزعزع، وبمجرد أن يقع صاحب برج الثور في الحب، فهو ملتزم جدًا، إنهم مخلصون وصبورون وثابتون في سعيهم لتحقيق علاقة دائمة، ولا يتم تثبيطهم بسهولة بسبب العقبات التي قد تنشأ في حياتهم العاطفية، وإنهم على استعداد لبذل الجهد والعمل من خلال أي تحديات قد تعترض طريقهم.

وهم معروفون بعمقهم العاطفي وحدسهم القوي، عندما يتعلق الأمر بالحب، فإنهم مخلصون للغاية ويحمون علاقاتهم. إنهم على استعداد لبذل جهود كبيرة لإبقاء أحبائهم قريبين من قلوبهم، إنهم متعاطفون ورحيمون بشكل لا يصدق، مما يجعلهم شركاء ملتزمين للغاية، إنهم معروفون بدعمهم الثابت وسيقفون إلى جانب شريكهم في السراء والضراء.









مولود برج

الجدي دائمًا على استعداد لاستثمار الوقت والجهد في بناء علاقة قوية ومستقرة. لا يتم ردعهم بسهولة عن طريق التحديات والنكسات في حياتهم العاطفية. يتغلبون على أي عقبات قد تنشأ في علاقاتهم، وهم أيضًا شركاء يمكن الاعتماد عليهم ومسؤولون للغاية، مما يجعلهم ملتزمين وموثوقين في الأمور المتعلقة بالقلب.

عندما يتعلق الأمر بالحب، فإن مواليد الحوت عاطفيون للغاية، وإنهم على استعداد لتقديم كل ما لديهم في العلاقة وملتزمون بشدة بإنجاحها، ويُعرف مواليد الحوت بإيمانهم الراسخ بالحب وقدرتهم على رؤية الجمال حتى في أصعب المواقف، وإنهم على استعداد للتسامح والنسيان، وطبيعتهم الرحيمة تسمح لهم بفهم وقبول عيوب شريكهم.