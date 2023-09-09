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اليوم العالمي للعبة السودوكو.. 6 فوائد لا تعلمها عن ممارسة هذه اللعبة

9/9/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) يفضل البعض ممارسة لعبة السودوكو، بشكل يومى سواء عند تناول وجبة الأفطار أو حتى في وقت الفراغ أو عند الاستلقاء أمام البحر، والذى لا يعرفه البعض إن لهذه اللعبة العديد من الفوائد والتي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة اليوم العالمي للعبة السودوكو، وفقاً لما ذكره موقع " sudokuonline".

فوائد ممارسة لعبة السودوكو تحسين التركيز

يحتاج حل لغز سودوكو للمزيد من التركيز، لأن هذه اللعبة تحتاج للتفكير المنطقى، لأن التغافل يجعل اللاعب يعيد التفكير مرة أخرى ويحلل حتى يصل لحل اللعبة، وقد يشعر بالإحباط، لهذا يركز جيداً من بداية اللعبة حتى ينجح في حل ألغازها، لذلك تساعد على تحسين التركي اللاعب في كل شيء بحياته وليس عند ممارسة اللعبة.


اليوم العالمي للعبة السودوكو تقليل الشعور بالقلق والتوتر

ومن فوائد ممارسة اللعبة هو أنها تتطلب من اللاعب التركيز على الشبكة واستخدام التفكير المنطقي للعثور على الحل لكل خلية، مما يجعل اللاعب يركز جيداً ويتجاهل أى مشكلة تسبب له الشعور بالتوتر والقلق.


فوائد لعبة السودوكو تنمية مهارات الأطفال فى حل المشكلات

لعبة السودوكو عبارة عن لغز ذو قواعد بسيطة وسهلة الفهم، ويمكن لأي طفل حلها إذا ركز جيداً في ألغازها وفكر بطريقة منطقية لملء الشبكة بشكل صحيح مما يساعد الطفل مع مرور الوقت على تطوير مهاراته في حل المشكلات التي تواجهه فيما بعد.


يوم لعبة السودوكو تعزيز المنافسة الصحية

وتساعد لعبة السودوكو على تعزيز المنافسة الصحية من خلال منافسة شخص آخر مع تحديد وقت معين لإنهاء اللعبة ولتحقيق النجاح والفوز على المنافسة لا تحتاج اللعبة سوى التركيز والتفكير المنطقى الذى يساعد اللاعب بشكل أسرع على إكمال الشبكة، ويمكن من خلال تحديد الوقت سواء منافس أو مع اللاعب ونفسه إلى تحسين مهاراته والمنافسة الصحية.

تحسين مهارات التفكير

ومن فوائد سودوكو، تحسين مهارات التفكير حيث يركز اللاعب على حل اللغز بطريقة منطقية مما يساعد على تحسين مهارات تفكيره في كل شيء في حياته.

الشعور بالإنجاز

إكمال الشبكة اللعبة والإنتهاء من حل اللغز يجعل اللاعب يشعر بالرضا عن نفسه والشعور بالنجاح والإنجاز، مما يجعله مقبل على الحياة وتحقيق المزيد من الإنجازات في عمله.






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