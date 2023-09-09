اليوم العالمي للعبة السودوكو.. 6 فوائد لا تعلمها عن ممارسة هذه اللعبة
التاريخ
9/9/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Youm7) يفضل البعض ممارسة لعبة السودوكو، بشكل يومى سواء عند تناول وجبة الأفطار أو حتى في وقت الفراغ أو عند الاستلقاء أمام البحر، والذى لا يعرفه البعض إن لهذه اللعبة العديد من الفوائد والتي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة اليوم العالمي للعبة السودوكو، وفقاً لما ذكره موقع " sudokuonline". فوائد ممارسة لعبة السودوكو تحسين التركيز
يحتاج حل لغز سودوكو للمزيد من التركيز، لأن هذه اللعبة تحتاج للتفكير المنطقى، لأن التغافل يجعل اللاعب يعيد التفكير مرة أخرى ويحلل حتى يصل لحل اللعبة، وقد يشعر بالإحباط، لهذا يركز جيداً من بداية اللعبة حتى ينجح في حل ألغازها، لذلك تساعد على تحسين التركي اللاعب في كل شيء بحياته وليس عند ممارسة اللعبة.
اليوم العالمي للعبة السودوكو تقليل الشعور بالقلق والتوتر
ومن فوائد ممارسة اللعبة هو أنها تتطلب من اللاعب التركيز على الشبكة واستخدام التفكير المنطقي للعثور على الحل لكل خلية، مما يجعل اللاعب يركز جيداً ويتجاهل أى مشكلة تسبب له الشعور بالتوتر والقلق.
فوائد لعبة السودوكو تنمية مهارات الأطفال فى حل المشكلات
لعبة السودوكو عبارة عن لغز ذو قواعد بسيطة وسهلة الفهم، ويمكن لأي طفل حلها إذا ركز جيداً في ألغازها وفكر بطريقة منطقية لملء الشبكة بشكل صحيح مما يساعد الطفل مع مرور الوقت على تطوير مهاراته في حل المشكلات التي تواجهه فيما بعد.
يوم لعبة السودوكو تعزيز المنافسة الصحية
وتساعد لعبة السودوكو على تعزيز المنافسة الصحية من خلال منافسة شخص آخر مع تحديد وقت معين لإنهاء اللعبة ولتحقيق النجاح والفوز على المنافسة لا تحتاج اللعبة سوى التركيز والتفكير المنطقى الذى يساعد اللاعب بشكل أسرع على إكمال الشبكة، ويمكن من خلال تحديد الوقت سواء منافس أو مع اللاعب ونفسه إلى تحسين مهاراته والمنافسة الصحية. تحسين مهارات التفكير
ومن فوائد سودوكو، تحسين مهارات التفكير حيث يركز اللاعب على حل اللغز بطريقة منطقية مما يساعد على تحسين مهارات تفكيره في كل شيء في حياته. الشعور بالإنجاز
إكمال الشبكة اللعبة والإنتهاء من حل اللغز يجعل اللاعب يشعر بالرضا عن نفسه والشعور بالنجاح والإنجاز، مما يجعله مقبل على الحياة وتحقيق المزيد من الإنجازات في عمله.
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