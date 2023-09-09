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جهاز العاشر من رمضان يُتابع تنفيذ وحدات منخفضى ومتوسطى الدخل بـسكن كل المصريين

9/9/2023 4:32:08 AM
(MENAFN- Youm7) تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، سير العمل بمواقع تنفيذ وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " وعددٍ من المشروعات الخدمية الجارية بمدينة العاشر من رمضان.



وقام المهندس علاء منيع، بالمرور على الأعمال الجارية بموقع تنفيذ 52 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " شرق حى الأندلس بالحى الـ16 بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.



وتفقد المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق بالحي الـ20، كما تم المرور على الحى الـ21 لتفقد أعمال تنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة " سكن كل المصريين " بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.



وفي سياق متصل، تابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال تنفيذ وحدات
"سكن كل المصريين" محور الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (١٠٠ -١١٠-120)م٢/ للوحدة، موضحاً أن المشروع يشمل أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.



وأشار " منيع " إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ حضانتين بالحى 16 بالقطعة رقم 81 منطقة رقم 4،
والقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5 ، وتنفيذ سوقين تجاريتين نموذج 12 محلاً بالحى 16، بالقطعة رقم 80
بالمنطقة رقم 4 ، والقطعة رقم 75 بالمنطقة رقم 5 .



وأضاف " منيع " أنه جارٍ استكمال أعمال إنشاء مدرستي تعليم أساسى بحى الأندلس نموذج 3 أدوار بسعة 33 فصلا، وذلك لخدمة أهالى الحى والأحياء المجاورة، حيث يجري تنفيذ المدرستين بمنطقة خدمات الحي.



ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية.











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