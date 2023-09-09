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شعبة الآلات والمعدات: الرئيس السيسى يدعم المشروعات الصناعية

9/9/2023 4:32:08 AM
(MENAFN- Youm7) توجه المهندس حماده العجوانى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بالشكر للرئيس للسيسي بشأن الاستجابة لمطالبهم بشأن دعم المشروعات الصناعية، حيث وجه الرئيس بتقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، الأحد، ولكن يجب سرعة التنفيذ.



وأكد العجواني أهمية تلك القرارات الرئاسية المحفزة للاستثمار الصناعي والتي بدورها ستسهم في جذب استثمارات جديدة، وأبرزها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.



كذلك من ضمن الحوافز الصناعية إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.



وشدد العجواني، على أهمية قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 بالمئة، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، وكذا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.



وأكد العجواني، أن تلك القرارات المحفزة للاستثمار تسهم في تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار، وبالتالي تساعدنا في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب بجانب المستثمر المحلي.



وأوضح أنه على تواصل بعدد من المستثمرين الأجانب يرغبون في الاستثمار في مصر، وهذه القرارات التي نادينا بها من قبل تم الاستجابة لها وستسهم بكل تأكيد في جذب المستثمرين، وبتلك القرارات المحفزة للاستثمار الصناعي فإننا نسير على الطريق الصحيح، وإن جاءت الخطوة متأخرة.







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