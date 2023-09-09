مع اتجاه أنظار العالم نحو الهند.. ما هى مجموعة العشرين ؟

من هي مجموعة العشرين؟

تعتبر مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي، وتهدف إلى النقاش والتشاور في قضايا أساسية تخص الاقتصاد العالمي، كما يعود السبب الرئيسي لتأسيس مجموعة العشرين إلى الأزمة المالية لعامي 1997 و1998 التي أظهرت ضعف النظام المالي الدولي في ظل عولمة العلاقات الاقتصادية والتي تطلبت تكاتف القوى الاقتصادية العالمية لتفادي مثل هذه الأزمات.











وتضم المهام الأساسية لمجموعة العشرين تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت، وتحريك النظام المالي لخفض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وإنشاء هيكل مالي جديد.





خلال لقاء وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية لسبع من بين أكبر الاقتصادات عالمياً في واشنطن في سبتمبر من عام 1999 وبحضور كلاً من بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا، جرى تأسيس المجموعة كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في برلين ، ومع الأزمة المالية عام 2008 تم رفع مستوى المجموعة قادة الدول الأعضاء عندما أصبح من الواضح أن التنسيق الضروري للأزمات لن يكون ممكناً إلا على أعلى مستوى سياسي.

وفي نوفمبر 2008، انعقدت أول قمة لقادة مجموعة في واشنطن، لنشهد بعد ذلك توسيع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.







