سعر اليورو اليوم السبت 9-9-2023 فى البنوك المصرية.. استقرار العملة الأوروبية
التاريخ
9/9/2023 4:32:06 AM
(MENAFN- Youm7) استقر سعر اليورو اليوم السبت 9-9-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 32.86 جنيه للشراء، و33.10 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.97 جنيه للشراء، و33.21 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
33 جنيه للشراء.
33.15 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
32.86 جنيه للشراء.
33.10 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر
32.86 جنيه للشراء.
33.10 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
32.97 جنيه للشراء.
33.21 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
32.97 جنيه للشراء.
33.22 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
33.11 جنيه للشراء.
33.21 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة
33.05 جنيه للشراء.
33.21 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك قناة السويس
32.97 جنيه للشراء.
33.21 جنيه للبيع.
MENAFN09092023000132011024ID1107037176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.