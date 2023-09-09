

تشهد الافتتاحية عودة بيل بطلة الرواية إلى كاليفورنيا، حيث توفيت مؤخرًا والدتها نويل، ممثلة الشاشة الفاشلة وتم الحكم على وفاة نويل بأنها حادثة. بالنسبة لبيل، القصة لا تبدو حقيقية لماذا كانت والدتها تسير على طول حافة منحدر خطير بعد حلول الظلام، ومن هو الغريب الذي يحمل مفتاح شقتها؟ ولماذا كانت نويل، التي عادة ما تكون مسيطرة على الأمور، مشتتة وغامضة بشكل متزايد في الأشهر التي سبقت وفاتها؟

كشفت التحقيقات الإضافية أن نويل كانت مدينة بآلاف الدولارات وفي محاولة يائسة للحصول على إجابات، تكتشف بيل أن والدتها قد انخرطت في La Maison de Mée، وهو منتجع تجميل راقي يبدو هوس أعضائه بالسرية والطقوس أشبه بالعبادة بشكل مثير للقلق وهناك، في "أعماق" المنتجع الصحي، تبدأ بيل في التعرف على رؤى مرعبة، ليس فقط حول ما يحدث بالفعل في La Maison de Mée، ولكن أيضًا حول صدمات ماضيها التي تم محوها عمدًا.

يكمن جمال تجربة منى عوض الأدبية الرائعة وفقا للجارديان البريطانية في استخدامها الغنائي للغة الذي يشبه الحلم تقريبًا وفي توظيفها للرموز النموذجية لتوضيح قصة خيالية حديثة جدًا.

وتقدم مقدمة الرواية مشهد قصة ما قبل النوم بين الأم وابنتها: "كل ليلة تستلقي على سرير الأميرة الخاص بك، محاطًا بالدمى ذات العيون الزجاجية، تنتظرها مثل أمنية. تضع علامة على الثواني الموجودة على ساعة سنو وايت. لقد ارتفع القمر باللون الأبيض من بين السحب السوداء بينما تصف الأم بأنها "جميلة ونحيفة وناعمة"، في حين أن الابنة "شيء صغير، وليست مثل الأم على الإطلاق".

نحن بالفعل في عالم من القصص الخيالية: بالإضافة إلى سنو وايت والجميلة والوحش، فإن الإشارات إلى الرداء الأحمر والأرنب والسلحفاة والخنازير الثلاثة الصغيرة تحدث في تتابع سريع.



وعلى الرغم من أنها تأتي مرتدية الملابس التقليدية للحكايات التي تُروى للأطفال، إلا أن صور القصص تصبح مظلمة وغريبة بشكل متزايد: "القمر الذئب في النافذة، وعناكب ذات جسم رمادي تتدلى من شبكات على الجدران الوردية" حيث تزدحم جدران شقة نويل بالمعلقات وتكشف لنا الوحشية والشراسة الكامنة في قلب معظم القصص الخيالية.

تم اختيار العنوان عمدا، فهذه رواية يكون فيها اللون دائما أكثر أهمية من الزخرفة فاللون الأحمر إشارة واضحة إلى نعال دوروثي الياقوتية في فيلم "ساحر أوز" وحذاء الباليه الشيطاني في فيلم باول وبريسبرجر "الأحذية الحمراء".

يذكر أن ولدت منى عوض في 22 أغسطس 1978 في مونتريال، كيبيك وهاجر والدها، وهو مصري مسلم، إلى كندا في السبعينيات وهناك تزوج والدتها وهى فرنسية كندية من أصل صربي وأيرلندي والتقى والدا منى عوض في مونتريال.

انتقلت منى عوض إلى ميسيسوجا، أونتاريو، عندما كان عمرها 13 عامًا. هناك، التحقت بمدرسة الأب مايكل جويتز الثانوية درست الأدب الإنجليزي في جامعة يورك، وحصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة عام 2004 ثم حصلت على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية من جامعة إدنبرة، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة براون والدكتوراه من جامعة إدنبرة.



