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إعلان اسم الفائز بجائزة خيري شلبي للإبداع الروائى الأول في دورتها الرابعة.. اليوم

9/9/2023 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) تعلن جائزة الأديب الراحل خيري شلبي للعمل الروائى الأول، اليوم السبت، الفائز بالجائزة فى دورتها الرابعة، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثانية عشرة لوفاة الأديب الكبير، حيث تمنح الجائزة في فرعي الرواية والدراسات النقدية.



وضمت القائمة القصيرة لجائزة خيرى شلبي في دورتها الرابعة، كلا من:



1. أربع ساعات وجسد، للكاتبة إيمان أبو غزالة

2. أَفْتُونِي فِي مآلي، للكاتب أحمد وفدي الديب

3. تقاطعات، للكاتب خالد عصام

4. قرية المائة، للكاتبة رحاب لؤي

5. مونروفيا، للكاتب أحمد فريد مرسي



جائزة خيري شلبي

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، أعلنت عنها الإعلامية الراحلة إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول. ويتم الإعلان عن انطلاق الدورة الجديدة للجائزة كل عام في 31 يناير، وهو ذكرى ميلاد خيري شلبي، ويتم الإعلان عن القائمة القصيرة في 21 يوليو وهو ذكرى ميلاد ابنته الراحلة الفنانة إيمان خيري (1978 – 2021)، ويتم الإعلان عن الفائز في 9 سبتمبر في ذكرى رحيل خيري شلبي.







جائزة خيري شلبي




خيرى شلبى

يشار إلى أن خيري شلبى أحد رموز الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية، حيث جاء فى مقدمة صفوفمن انتهجوا مدرسة الواقعية السحرية، ففى أدبه تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الحيوانات والأشجار والحشرات وكل ما يدب على الأرض، تُرجمت بعض رواياته إلى العديد من اللغات الأجنبية، كما جرى تحويل عدد من أعماله إلى دراما تليفزيونية وأفلام مثل مسلسلات "وكالة عطية"، "الوتد"، "الكومي" وأفلام "الشطار، سارق الفرح"، وحاز شلبي العديد من التكريمات والجوائز خلال مسيرته الأدبية الثرية، منها حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في نفس العام 1980 1981، جائزة أفضل رواية عربية عن رواية "وكالة عطية" عام 1993، الجائزة الأولى لاتحاد الكتاب للتفوق عام 2002، كما حصل على جائزة أفضل كتاب عربي من معرض القاهرة للكتاب عن رواية "صهاريج اللؤلؤ" 2002، جائزة الدولة التقديرية في الآداب ‏2005‏.







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