شاهد لوحة سمير رافع قبل بيعها في مزاد بونهامز بلندن.. اعرف سعرها
التاريخ
9/9/2023 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن دار مزاد بونهاز في لندن، عن فتح مزاد يضم أعمال فنون الشرق الأوسط، ويضم المزاد أعمال العديد من الفنانين التشكيليين وبعض من أعمال رواد الفن المصرى، ومن بين هؤلاء الفنانين لوحة الفنان سمير رافع
وتأتى لوحته بعنوان "باقى على قيد الحياة" ويقدر ثمن اللوحة ما بين 3 آلاف و500 جنيه استرلينى إلى 5000 جنيه استرلينى.
لوحة سمير رافع
ولد سمير رافع عام 1926 في القاهرة، ونشأ في أسرة متعددة الثقافات. درس الفنون الزخرفية في مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة، وتخرج عام 1948 بعد أن شارك في العروض الفنية في سن السابعة عشرة. متأثرًا بالسرياليين، بعد تخرجه، أصبح عضوًا بارزًا في مجموعة الفن المعاصر إلى جانب عبد الهادي الجزار وحامد ندا. استخدمت المجموعة أيضًا عدسة سريالية لرواية الحياة العامة المصرية، واستخدمت السحر والفولكلور كمواضيع مركزية.
وغالبًا ما كان منظور رافع الفني مشغولًا بالروايات الميتافيزيقية، ومن خلال التصوير الثابت للحياة المصرية، نجح في سرد نضالات الأمة. من خلال الرمزية المؤثرة، استذكر رافع ماضي مصر وأعاد إحيائه من خلال تصوير مميز.
جدير بالذكر، حياة رافع الباريسية، أتاحت له الفرصة للاقتراب والاختلاط بالأوساط الثقافية الفرنسية، والحوار مع نجومها اللامعة فى سماء الفن العالمى، جعلته الأصدق في التعبير عن مفاهيم وإشكاليات عديدة كالهوية والاغتراب المكاني، والتناقض والاحتلال، أنشأ رافع في نهاية المطاف مدرسة رسم فريدة من نوعها قام الرسام الفرنسي والمعلم المؤثر أندريه لوت (1885-1962) بتعريفها بأنها" إنسانية.
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