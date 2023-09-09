

وتأتى لوحته بعنوان "باقى على قيد الحياة" ويقدر ثمن اللوحة ما بين 3 آلاف و500 جنيه استرلينى إلى 5000 جنيه استرلينى.



ولد سمير رافع عام 1926 في القاهرة، ونشأ في أسرة متعددة الثقافات. درس الفنون الزخرفية في مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة، وتخرج عام 1948 بعد أن شارك في العروض الفنية في سن السابعة عشرة. متأثرًا بالسرياليين، بعد تخرجه، أصبح عضوًا بارزًا في مجموعة الفن المعاصر إلى جانب عبد الهادي الجزار وحامد ندا. استخدمت المجموعة أيضًا عدسة سريالية لرواية الحياة العامة المصرية، واستخدمت السحر والفولكلور كمواضيع مركزية.

وغالبًا ما كان منظور رافع الفني مشغولًا بالروايات الميتافيزيقية، ومن خلال التصوير الثابت للحياة المصرية، نجح في سرد نضالات الأمة. من خلال الرمزية المؤثرة، استذكر رافع ماضي مصر وأعاد إحيائه من خلال تصوير مميز.

جدير بالذكر، حياة رافع الباريسية، أتاحت له الفرصة للاقتراب والاختلاط بالأوساط الثقافية الفرنسية، والحوار مع نجومها اللامعة فى سماء الفن العالمى، جعلته الأصدق في التعبير عن مفاهيم وإشكاليات عديدة كالهوية والاغتراب المكاني، والتناقض والاحتلال، أنشأ رافع في نهاية المطاف مدرسة رسم فريدة من نوعها قام الرسام الفرنسي والمعلم المؤثر أندريه لوت (1885-1962) بتعريفها بأنها" إنسانية.