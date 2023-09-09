جاءت فى المرتبة الأولى، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.



جاءت في المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، رواية مساعد الشرير،

لـ هانا نيكول ماهرر، وتدور حول إيفي سيج

التي تحصل على وظيفة حيث إنها تؤدي واجبات مكتبية غير محددة لدى الشرير الأكثر شهرة في مملكة رينيداون.

جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية بحيرة توم بواسطة آن باتشيت، ويدور حول ثلاث بنات، يعودن إلى بستان عائلتهن في ربيع عام 2020، ويتعرفن على علاقة والدتهن بممثل مشهور.

جاءت في المرتبة الرابعة رواية زميل العمل بواسطة فريدا مكفادين، بعد مقتل محاسب، يقع مندوب مبيعات في شركة مكملات غذائية في لعبة القط والفأر.

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية الانفصال بقلم جينيفر وينر، مع اقتراب زفافها من رجل التقت به في معسكر إنقاص الوزن في مرحلة الطفولة، تذهب "آبي" في رحلة بالدراجة إلى شلالات نياجرا مع مجموعة لديهم علاقة غرامية قديمة.







