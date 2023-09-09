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تعرف على الكتب الأعلى مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز لهذا الأسبوع

9/9/2023 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي ، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وتتنوع الكتب ما بين سياسية وخيالية، وأخرى تعتمد على عنصرى الإثارة والتشويق، وجاءت القائمة كالتالى..

رواية الجناح الرابع

جاءت فى المرتبة الأولى، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.


رواية الجناح الرابع
رواية مساعد الشرير


جاءت في المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، رواية مساعد الشرير،
لـ هانا نيكول ماهرر، وتدور حول إيفي سيج
التي تحصل على وظيفة حيث إنها تؤدي واجبات مكتبية غير محددة لدى الشرير الأكثر شهرة في مملكة رينيداون.

رواية مساعد الشرير رواية بحيرة توم

جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية بحيرة توم بواسطة آن باتشيت، ويدور حول ثلاث بنات، يعودن إلى بستان عائلتهن في ربيع عام 2020، ويتعرفن على علاقة والدتهن بممثل مشهور.


رواية بحيرة توم
رواية زميل العمل

جاءت في المرتبة الرابعة رواية زميل العمل بواسطة فريدا مكفادين، بعد مقتل محاسب، يقع مندوب مبيعات في شركة مكملات غذائية في لعبة القط والفأر.


رواية زميل العمل
رواية الانفصال

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية الانفصال بقلم جينيفر وينر، مع اقتراب زفافها من رجل التقت به في معسكر إنقاص الوزن في مرحلة الطفولة، تذهب "آبي" في رحلة بالدراجة إلى شلالات نياجرا مع مجموعة لديهم علاقة غرامية قديمة.


رواية الانفصال




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