تعرف على الكتب الأعلى مبيعا فى قائمة نيويورك تايمز لهذا الأسبوع
التاريخ
9/9/2023 4:32:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي ، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وتتنوع الكتب ما بين سياسية وخيالية، وأخرى تعتمد على عنصرى الإثارة والتشويق، وجاءت القائمة كالتالى.. رواية الجناح الرابع
جاءت فى المرتبة الأولى، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.
رواية الجناح الرابع
رواية مساعد الشرير
جاءت في المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، رواية مساعد الشرير،
لـ هانا نيكول ماهرر، وتدور حول إيفي سيج
التي تحصل على وظيفة حيث إنها تؤدي واجبات مكتبية غير محددة لدى الشرير الأكثر شهرة في مملكة رينيداون.
رواية مساعد الشرير رواية بحيرة توم
جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية بحيرة توم بواسطة آن باتشيت، ويدور حول ثلاث بنات، يعودن إلى بستان عائلتهن في ربيع عام 2020، ويتعرفن على علاقة والدتهن بممثل مشهور.
رواية بحيرة توم
رواية زميل العمل
جاءت في المرتبة الرابعة رواية زميل العمل بواسطة فريدا مكفادين، بعد مقتل محاسب، يقع مندوب مبيعات في شركة مكملات غذائية في لعبة القط والفأر.
رواية زميل العمل
رواية الانفصال
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية الانفصال بقلم جينيفر وينر، مع اقتراب زفافها من رجل التقت به في معسكر إنقاص الوزن في مرحلة الطفولة، تذهب "آبي" في رحلة بالدراجة إلى شلالات نياجرا مع مجموعة لديهم علاقة غرامية قديمة.
رواية الانفصال
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