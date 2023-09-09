بعد التدريب في نيويورك نقل الرسام والفنان الرسم مركز حياته إلى باريس ذهب الفنان الشاب إلى مدرسة جان ليون جيروم ، التي كان موضوعها المفضل هو تصوير الزخارف الشرقية.

أول رحلة قام بها الرسام إلى العالم المجهول نقلته إلى شمال إفريقيا ثم إلى القاهرة حيث جلب بريدجمان العديد من انطباعاته إلى اللوحة وأصبح واحداً من أشهر الرسامين الذين ركزوا على الزخارف ذات المظهر الشرقي مع اللوحة الجنائزية لمومياء ، حقق بريدجمان انطلاقة كفنان وكان التقدير كافياً لتمثيل خمسة أعمال في المعرض العالمي في باريس.

في رحلته الثانية إلى مصر اكتشف بريدجمان تقنية التصوير الفوتوغرافي. فلم ينجز الرسومات واللوحات فحسب بل قام أيضًا بالتقاط العديد من الصور الفوتوغرافية، وسرعان ما احتلت طريقة التمثيل الحديثة أولوية قصوى في أعماله الفنية.

لم يكن الفنان الأمريكي مهتمًا بالسياسة بينما أدت الحرب بين فرنسا وألمانيا إلى النفي وقطعت مسيرته الإبداعية ومع ذلك، فقد علق سلبًا على السياسة الاستعمارية لفرنسا، فإذا كان يعيش بانتظام في الدول الأفريقية ، فقد كان معارضًا للأفكار الفرنسية



وبدأ فريدريك آرثر حياته كرسام هندسي في مدينة نيويورك لدى شركة الأوراق النقدية الأمريكية، وقد درس الرسم في جمعية بروكلين للفنون (1864–1865) وأيضاً الأكاديمية الوطنية للتصميم سافر بعدها إلى باريس و انضم إلى ستوديو الرسام الشهير جون ليون جيروم.



قام فريدريك آرثر خلال رحلته الأولي إلي شمال إفريقيا في عام 1872 بزيارة الجزائر إلى جانب مصر حيث قضى وقته لمدة سنتين بين الجزائر و مصر رسم خلالهما أكثر من 300 لوحة تعتبر هي الحجر الأساسي للوحاته الزيتية التي أبدع فيها فيما بعد.



