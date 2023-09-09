Saturday, 09 September 2023 12:34 GMT

اكتشاف كويكب على مسافة 2500 ميل من الأرض

9/9/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Youm7) مرت صخرة فضائية مكتشفة حديثًا يبلغ عرضها حوالي 6.5 قدم (2 متر) بالقرب من الأرض اليوم على مسافة أقرب بخمس مرات من مدار الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتم رصد الكويكب الصغير، المسمى C9FMVU2، قبل ساعات قليلة فقط من اقترابه من الأرض.



مرت الصخرة الفضائية بالكوكب على مسافة 2500 ميل فقط (4000 كيلومتر)، حوالي 1٪ من المسافة بين الأرض والقمر.



وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن الكويكب صغير جدًا لدرجة أنه لم يشكل أي خطر على الأرض.



ولو اصطدم الكويكب بالكوكب، لاحترق في الغلاف الجوي للأرض، مما يتسبب في كرة نارية، ومن المحتمل أن تصل بعض الشظايا الصغيرة إلى سطح الكوكب.



وفقًا لريتشارد مويسل، رئيس قسم الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، فإن المرور القريب سيغير مسار الكويكب بشكل كبير بسبب جاذبية الأرض.



وكان C9FMVU2 صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن لعلماء الفلك الهواة رؤيته، واكتشف علماء الفلك حتى الآن أكثر من 30 ألف كويكب قريب من الأرض، وهي صخور فضائية تنطلق عبر الفضاء على مقربة من مدار الأرض، ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 2300 فقط تعتبر خطرة، وفقًا لوكالة ناسا.



يجب أن يكون عرض الكويكب أكبر من 460 قدمًا (140 مترًا) وأن يتبع مدارًا يأخذه ضمن مسافة 20 مسافة قمرية من الأرض ليحصل على التصنيف الرسمي "يحتمل أن يكون خطيرًا".




ومع ذلك، حتى الكويكبات الأصغر حجمًا بكثير قد تسبب دمارًا واسع النطاق إذا ضربت الكوكب، على سبيل المثال، أدت موجة الصدمة الناجمة عن اصطدام كويكب تشيليابينسك الوحيد الذي يبلغ عرضه 65 قدمًا (20 مترًا)، والذي انفجر في السماء فوق جنوب روسيا عام 2013، إلى تحطيم آلاف النوافذ، وإصابة حوالي 1400 شخص بشظايا الزجاج المتطاير.



يعمل علماء الفلك لرسم خريطة لعدد الصخور الفضائية القريبة من كوكبنا للتأكد من أن البشرية لن تتفاجأ بسبب اصطدام غير متوقع.



كما أنه في حالة وجود صخرة يحتمل أن تكون خطرة في مسار تصادمي مع الأرض، ستحاول وكالات الفضاء العالمية تحويل مسار الكويكب المقترب.







MENAFN09092023000132011024ID1107037170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث